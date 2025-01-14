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Нардеп прокомментировал вероятное увольнение министра энергетики

Нардеп прокомментировал вероятное увольнение министра энергетики

14 января 2025 г. 12:06

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В последнее время в сети ходят слухи, что министра энергетики Украины Германа Галущенко хотят уволить. Комментируя эту ситуацию, народный депутат Игорь Фрис сказал, что этот вопрос может быть решен только через комитет по вопросам энергетики.

Об этом Игорь Фрис заявил в эфире Ранок.LIVE.

Возможно ли увольнение Галущенко

Фрис сообщил, что вопрос по поводу увольнения Германа Галущенко может быть решен только через комитет по вопросам энергетики, а затем передан к голосованию в Верховной Раде.

"У меня лично нет никаких претензий лично к господину Галущенко, хотя есть претензии к работе подчиненного ему министерства в части соответствующего обеспечения и соответствующих способов отключения от энергетической системы крупных игроков рынка. Они сегодня страдают и иногда происходят моменты, когда они не могут отгружать необходимое оружие и боеприпасы нашим военным", — говорится в сообщении.

Политик рассказал, что один из таких случаев произошел в Ивано-Франковской области и требовал его личного вмешательства.

Напомним, 10 января в Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении Германа Галущенко. Это сделала народный депутат Инна Совсун.

Уже 13 января решение увольнения Галущенко поддержали другие нардепы и заявили о системной коррупции в министерстве и игнорировании вызовов в парламент.

 

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:06 Нардеп прокомментировал вероятное увольнение министра энергетики

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