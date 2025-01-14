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Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

14 січня 2025 р. 12:06

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16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

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15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

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13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

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12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

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Останнім часом в мережі ширять чутки, що міністра енергетики України Германа Галущенка хочуть звільнити. Коментуючи цю ситуацію, народний депутат Ігор Фріс сказав, що це питання може бути вирішене лише через комітет із питань енергетики.

Про це Ігор Фріс заявив в ефірі Ранок.LIVE.

Чи можливе звільнення Галущенка

Фріс повідомив, що питання з приводу звільнення Германа Галущенка може бути вирішене лише через комітет із питань енергетики, а потім передано до голосування у Верховній Раді.

"В мене особисто немає жодних претензій особисто до пана Галущенка, хоча є претензії до роботи підпорядкованого йому міністерства в частині відповідного забезпечення і відповідних способів відключення від енергетичної системи великих гравців ринку. Вони сьогодні страждають і подекуди відбуваються моменти, коли вони не можуть відвантажувати необхідну зброю та боєприпаси нашим військовим", — йдеться у повідомленні. 

Політик розповів, що один з таких випадків стався в Івано-Франківській області та потребував його особистого втручання.

Нагадаємо, 10 січня у Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення Германа Галущенка. Це зробила народна депутатка Інна Совсун. 

Вже 13 січня рішення звільнення Галущенка підтримали інші нардепи і заявили про системну корупцію в міністерстві та ігнорування викликів до парламенту. 

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23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

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16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

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15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

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12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

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