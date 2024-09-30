Нардеп прокомментировал слухи об отставке Буданова, Умерова и Федорова

Верховная Рада пока не рассматривает кадровые изменения в правительстве, в частности, относительно министров обороны, цифровой трансформации и руководителя ГУР. Подобные решения могут приниматься только по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил народный депутат Владимир Крейденко в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 30 сентября.

Планируются ли кадровые изменения среди должностных лиц Украины

Крейденко заявил, что сейчас в Верховной Раде Украины не рассматриваются кадровые вопросы относительно министров обороны, цифровой трансформации и главы Главного управления разведки.

"Все решения по кадровым изменениям в министерствах — это зона ответственности Президента. Если он считает, что необходимо провести изменения, то обращается к фракции с предложением, которое затем утверждается в ВР", — отметил нардеп.

Он отметил, что вопрос замены министра обороны Рустема Умерова, министра цифровой трансформации Михаила Федорова и руководителя ГУР Кирилла Буданова в настоящее время не стоят на повестке дня.

"Говорить, что кто-то кого-то поменяет, безусловно может такое произойти, но ни сегодня, ни вчера это не стояло на повестке дня и никаких предложений не поступало", — отметил Крейденко.

Напомним, недавно командование уволило с должности командира 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев полковника Ивана Винника. Эта бригада держит оборону в Донецкой области вблизи Угледара.

Ранее мы сообщали, что уволены два заместителя начальника ГУР Кирилла Буданова — Виктор Зайцев и Игорь Остапенко. Министр обороны Рустем Умеров вывел его в распоряжение.