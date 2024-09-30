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Нардеп прокомментировал слухи об отставке Буданова, Умерова и Федорова

Нардеп прокомментировал слухи об отставке Буданова, Умерова и Федорова

30 сентября 2024 г. 12:34

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10:47 ЦИК издала постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам — детали

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10:22 Уничтожение С-300 в Крыму изменило тактику ударов РФ по Запорожью, — Тимочко

Text

08:00 Массированная атака на Украину и новые кадровые решения — эфир Ранок.LIVE

29 сентября 2024
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18:39 Удар по Константиновке — полиция помогает вытаскивать людей из-под завалов

28 сентября 2024
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12:36 В КГГА думают, как отключить должников от централизованного отопления

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Верховная Рада пока не рассматривает кадровые изменения в правительстве, в частности, относительно министров обороны, цифровой трансформации и руководителя ГУР. Подобные решения могут приниматься только по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил народный депутат Владимир Крейденко в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 30 сентября.

Планируются ли кадровые изменения среди должностных лиц Украины

Крейденко заявил, что сейчас в Верховной Раде Украины не рассматриваются кадровые вопросы относительно министров обороны, цифровой трансформации и главы Главного управления разведки.

"Все решения по кадровым изменениям в министерствах — это зона ответственности Президента. Если он считает, что необходимо провести изменения, то обращается к фракции с предложением, которое затем утверждается в ВР", — отметил нардеп.

Он отметил, что вопрос замены министра обороны Рустема Умерова, министра цифровой трансформации Михаила Федорова и руководителя ГУР Кирилла Буданова в настоящее время не стоят на повестке дня. 

"Говорить, что кто-то кого-то поменяет, безусловно может такое произойти, но ни сегодня, ни вчера это не стояло на повестке дня и никаких предложений не поступало", — отметил Крейденко.

Напомним, недавно командование уволило с должности командира 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев полковника Ивана Винника. Эта бригада держит оборону в Донецкой области вблизи Угледара.

Ранее мы сообщали, что уволены два заместителя начальника ГУР Кирилла Буданова — Виктор Зайцев и Игорь Остапенко. Министр обороны Рустем Умеров вывел его в распоряжение.

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13:01 Шахтер — Аталанта — где и когда смотреть матч ЛЧ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:00 Пособие по безработице в октябре — кто из украинцев получит 3 тыс. грн

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