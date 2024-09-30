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Нардеп прокоментував чутки про відставку Буданова, Умєрова та Федорова

Нардеп прокоментував чутки про відставку Буданова, Умєрова та Федорова

30 вересня 2024 р. 12:34

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10:22 Знищення С-300 в Криму змінило тактику російських ударів по Запоріжжю, — Тимочко

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Верховна Рада наразі не розглядає кадрові зміни в уряді, зокрема, щодо міністрів оборони, цифрової трансформації та керівника ГУР. Подібні рішення можуть ухвалюватися лише за ініціативою Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив народний депутат Володимир Крейденко в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 30 вересня.

Чи плануються кадрові зміни серед посадовців України

Крейденко заявив, що наразі у Верховній Раді України не розглядаються кадрові питання щодо міністрів оборони, цифрової трансформації та очільника Головного управління розвідки.

"Усі рішення щодо кадрових змін у міністерствах — це зона відповідальності Президента. Якщо він вважає, що необхідно провести зміни, то звертається до фракції з пропозицією, яка потім затверджується у ВР", — зауважив нардеп.

Він наголосив, що питання заміни міністра оборони Рустема Умєрова, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та керівника ГУР Кирила Буданова на цей час не стоять на порядку денному. 

"Говорити, що хтось когось поміняє, безумовно може таке відбутися, але ні сьогодні, ні вчора це не стояло на порядку денному і жодних пропозицій не надходило", — зазначив Крейденко. 

Нагадаємо, нещодавно командування звільнило з посади командира 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців полковника Івана Вінніка. Ця бригада тримає оборону на Донеччині поблизу Вугледара.

Раніше ми повідомляли, що звільнено двох заступників начальника ГУР Кирила Буданова — Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка. Міністр оборони Рустем Умєров вивів їх у розпорядження.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:22 Знищення С-300 в Криму змінило тактику російських ударів по Запоріжжю, — Тимочко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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