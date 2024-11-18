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Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

18 ноября 2024 г. 22:20

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23:15 В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

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17:50 Визит Зеленского в Покровск и обращение Дуды — эфир Вечір.LIVE

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13:02 Мирный план Эрдогана и удары ATACMS — эфир День.LIVE

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12:20 Попенко назвал, сколько времени нужно на восстановление энергии

Text

11:22 Рябцев спрогнозировал, когда в Киеве отменят отключение света

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11:12 Спикер ОВА сказал, что вчера спасло Запорожье от разрушений

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08:10 Кухарчук прокомментировал влияние разрешение Украине бить по РФ

В ближайшее время в Верховной Раде Украины планируется изменить закон о мобилизации. Также в первую очередь депутаты собираются усовершенствовать работу медико-социальных экспертных комиссий и территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом заявил народный депутат Сергей Соболев в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 18 ноября.

Депутаты планируют в первую очередь рассмотреть три закона

По информации нардепа от "Батькивщины" Сергей Соболев, в ближайшее время парламент примет изменения в ряд законов — первыми на очереди законы по мобилизации, работу МСЭК и ТЦК. 

"Я думаю, парламент в ближайшие дни внесет свою лепту в изменение целого ряда нормативных актов, законов, которые на наш взгляд не прошли испытания и о которых мы, как фракция "Батькивщина, во время изменения закона о мобилизации предупреждали, что здесь надо 10 раз отмерить, чем сделать конкретный шаг", — напомнил нардеп.

Среди них — нормы, которые будут защищать от мобилизации тех, кто потерял родственных братьев или сестер.

"Я думаю, что такими очень точечными, но конкретными шагами, это надо решать шаг за шагом", — сказал Соболев. 

Напомним, Министерство обороны Украины планирует завершить работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения военнослужащих со службы до 18 декабря этого года. Механизмы увольнения военных со службы пока не проработаны.

Ранее Новини.LIVE писали, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что старая бюрократическая система медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) будет ликвидирована. По его словам, его заменит новый действенный механизм.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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22:20 Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

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20:51 Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

Text

17:50 Визит Зеленского в Покровск и обращение Дуды — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 Мирный план Эрдогана и удары ATACMS — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:20 Попенко назвал, сколько времени нужно на восстановление энергии

Text

11:22 Рябцев спрогнозировал, когда в Киеве отменят отключение света

Text

11:12 Спикер ОВА сказал, что вчера спасло Запорожье от разрушений

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10:48 Спикер ГСЧС сообщил о ситуации в Сумах после удара баллистикой

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08:10 Кухарчук прокомментировал влияние разрешение Украине бить по РФ