Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

В ближайшее время в Верховной Раде Украины планируется изменить закон о мобилизации. Также в первую очередь депутаты собираются усовершенствовать работу медико-социальных экспертных комиссий и территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом заявил народный депутат Сергей Соболев в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 18 ноября.

Депутаты планируют в первую очередь рассмотреть три закона

По информации нардепа от "Батькивщины" Сергей Соболев, в ближайшее время парламент примет изменения в ряд законов — первыми на очереди законы по мобилизации, работу МСЭК и ТЦК.

"Я думаю, парламент в ближайшие дни внесет свою лепту в изменение целого ряда нормативных актов, законов, которые на наш взгляд не прошли испытания и о которых мы, как фракция "Батькивщина, во время изменения закона о мобилизации предупреждали, что здесь надо 10 раз отмерить, чем сделать конкретный шаг", — напомнил нардеп.

Среди них — нормы, которые будут защищать от мобилизации тех, кто потерял родственных братьев или сестер.

"Я думаю, что такими очень точечными, но конкретными шагами, это надо решать шаг за шагом", — сказал Соболев.

Напомним, Министерство обороны Украины планирует завершить работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения военнослужащих со службы до 18 декабря этого года. Механизмы увольнения военных со службы пока не проработаны.

Ранее Новини.LIVE писали, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что старая бюрократическая система медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) будет ликвидирована. По его словам, его заменит новый действенный механизм.