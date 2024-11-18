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Нардеп повідомив, які закони перші на розгляд у Раді

Нардеп повідомив, які закони перші на розгляд у Раді

18 листопада 2024 р. 22:20

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12:20 Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

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11:22 Рябцев спрогнозував, коли в Києві скасують відключення світла

Text

11:12 Речник ОВА сказав, що вчора врятувало Запоріжжя від руйнувань

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10:48 Речник ДСНС повідомив про ситуацію у Сумах після удару балістикою

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08:10 Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ

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Найближчим часом у Верховній Раді України планують змінити закон про мобілізацію. Також першочергово депутати збираються вдосконалити роботу медико-соціальних експертних комісій та територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це заявив народний депутат Сергій Соболєв в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 18 листопада. 

Депутати планують першочергово розглянути три закони 

За інформацією нардепа від "Батьківщини" Сергій Соболєв, найближчим часом парламент ухвалить зміни до низки законів — першими на черзі закони щодо мобілізації, роботу МСЕК та ТЦК. 

"Я думаю, парламент найближчими днями внесе свою лепту в зміну цілого ряду нормативних актів, законів, які на наш погляд не пройшли випробування і про які ми, як фракція "Батьківщина, під час зміни закону про мобілізацію попереджали, що тут треба 10 разів відміряти, ніж зробити конкретний крок", — нагадав нардеп.

Серед них — норми, що захищатимуть від мобілізації тих, хто втратив споріднених братів чи сестер.

"Я думаю, що такими дуже точковими, але конкретними кроками, це треба вирішувати крок за кроком", — сказав Соболєв. 

Нагадаємо, Міністерство оборони України планує завершити роботу над законопроєктом про визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців зі служби до 18 грудня цього року. Механізми звільнення військових зі служби наразі не пропрацьовані.

Раніше Новини.LIVE писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що стара бюрократична система медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) буде ліквідована. За його словами, її  замінить новий дієвий механізм.

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22:29 На пресконференції Реброва виник скандал через російську мову

21:55 Дозвіл Україні на удари вглиб Росії — Боррель озвучив відстань

21:30 Матрос гуляв по Одесі з ножем — як його покарав суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:13 Киянин робив відеоінструкції для ухилянтів — що вирішив суд

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