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Нардеп сообщил, назначат ли генпрокурора в этом году

Нардеп сообщил, назначат ли генпрокурора в этом году

16 декабря 2024 г. 12:04

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Народный депутат Сергей Нагорняк считает, что до конца года назначение нового генерального прокурора, вероятно, не состоится. Каких-либо обсуждений этой темы в стенах Верховной Рады отсутствует.

Об этом Нагорняк заявил в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 16 декабря.

Назначение генпрокурора не состоится

Нардеп сообщил, что на должность генпрокурора есть профессиональные люди, которые могли бы профессионально работать. Он добавил, что в Раде пока не обсуждают соответствующие кандидатуры на должность нового главы Офиса генпрокурора.

"Новый генеральный прокурор должен восстановить доверие к институции, потому что это важно как для украинцев, так и для международных партнеров, которые внимательно следят за ситуацией в Украине", — пояснил нардеп.

Нагорняк добавил, что всем было бы хорошо, если бы появился достойный кандидат, одобренный Верховной Радой. Он подчеркнул, что такой человек должен быть беспристрастным и сможет навести порядок в прокуратуре.

Напомним, во вторник, 29 октября, парламент Украины поддержал заявление Андрея Костина об освобождении от должности Генерального прокурора. Затем соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

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