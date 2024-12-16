Нардеп повідомив, чи призначать генпрокурора в цьому році

Народний депутат Сергій Нагорняк вважає, що до кінця року призначення нового генерального прокурора, ймовірно, не відбудеться. Будь які обговорення цієї теми у стінах Верховної Ради відсутнє.

Про це Нагорняк заявив в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 16 грудня.

Призначення генпрокурора не відбудеться

Нардеп повідомив, що на посаду генпрокурора є фахові люди, які могли б професійно працювати. Він додав, що в Раді поки не обговорюють відповідні кандидатури на посаду нового очільника Офісу генпрокурора.

"Новий генеральний прокурор повинен відновити довіру до інституції, бо це важливо як для українців, так і для міжнародних партнерів, які уважно стежать за ситуацією в Україні", — пояснив нардеп.

Нагорняк додав, що усім було б добре, якби з'явився гідний кандидат, якого схвалить Верховна Рада. Він наголосив, що така людина має бути неупередженою та зможе навести лад у прокуратурі.

Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, парламент України підтримав заяву Андрія Костіна щодо звільнення з посади Генерального прокурора. Згодом відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський.