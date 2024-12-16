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Нардеп повідомив, чи призначать генпрокурора в цьому році

Нардеп повідомив, чи призначать генпрокурора в цьому році

16 грудня 2024 р. 12:04

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13:00 Зеленський у Брюсселі та територіальні втрати — ефір День.LIVE

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12:04 Нардеп повідомив, чи призначать генпрокурора в цьому році

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08:00 Трамп наказав Заходу ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

15 грудня 2024
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18:39 Воїн пригадав події під час контрнаступу 2023 року — відео

14 грудня 2024
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18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

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Народний депутат Сергій Нагорняк вважає, що до кінця року призначення нового генерального прокурора, ймовірно, не відбудеться. Будь які обговорення цієї теми у стінах Верховної Ради відсутнє.

Про це Нагорняк заявив в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 16 грудня.

Призначення генпрокурора не відбудеться

Нардеп повідомив, що на посаду генпрокурора є фахові люди, які могли б професійно працювати. Він додав, що в Раді поки не обговорюють відповідні кандидатури на посаду нового очільника Офісу генпрокурора. 

"Новий генеральний прокурор повинен відновити довіру до інституції, бо це важливо як для українців, так і для міжнародних партнерів, які уважно стежать за ситуацією в Україні", — пояснив нардеп.

Нагорняк додав, що усім було б добре, якби з'явився гідний кандидат, якого схвалить Верховна Рада. Він наголосив, що така людина має бути неупередженою та зможе навести лад у прокуратурі.

Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, парламент України підтримав заяву Андрія Костіна щодо звільнення з посади Генерального прокурора. Згодом відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський.

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17:36 До ПМР за 120 тисяч — на Одещині затримали десятьох туристів

17:23 Сніг і сильний вітер — синоптики попередили про негоду на завтра

17:22 В Україні знову подорожчали яйця — чому ціни коливаються

17:22 На Харківщині чоловік відмовився від трьох повісток — вирок суду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:16 Заповідні землі Київщини повернули у власність громади

17:14 Хто може бути держслужбовцем в Україні

17:04 Теракт у Дніпрі — підозрюваному обрали запобіжний захід

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13:00 Зеленський у Брюсселі та територіальні втрати — ефір День.LIVE

Text

12:04 Нардеп повідомив, чи призначать генпрокурора в цьому році

Text

08:00 Трамп наказав Заходу ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

15 грудня 2024
Text

18:39 Воїн пригадав події під час контрнаступу 2023 року — відео

14 грудня 2024
Text

18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

13 грудня 2024
Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

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18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

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