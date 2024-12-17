Нардеп объяснил, что даст Украине перемирие с РФ

Утверждение о том, что перемирие позволит России восстановить свои силы, является манипуляцией. У Украины тоже будет выгода от прекращения огня.

Об этом заявил народный депутат Георгий Мазурашу в эфире Ранок.LIVE во вторник, 17 декабря.

Что даст Украине перемирие с РФ

По словам нардепа, тезисы о том, что перемирие позволит России восстановить силы — манипулятивные.

Мазурашу подчеркнул, что реальная ситуация может быть совсем другой. Прекратив военные действия, Украина сможет усилиться, поскольку имеет поддержку в мире.

"Вероятнее всего, что мы сможем лучше усилиться в случае прекращения военных действий на территории Украины. Потому что с нами почти весь цивилизованный мир и большая часть экономики, которая может помочь нам усилиться", — сказал нардеп.

Ранее мы писали, что российский президент Владимир Путин поддерживает усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана достичь "рождественского перемирия" в Украине. Также он не отказывается от масштабного обмена военнопленными. На это отреагировал глава Украины Владимир Зеленский.