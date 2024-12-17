Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

Твердження про те, що перемир’я дозволить Росії відновити свої сили є маніпуляцією. Україна теж матиме вигоду від припинення вогню.

Про це заявив народний депутат Георгій Мазурашу в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 17 грудня.

Що дасть Україні перемир'я з РФ

За словами нардепа, тези про те, що перемир’я дасть змогу Росії відновити сили — маніпулятивні.

Мазурашу наголосив, що реальна ситуація може бути зовсім іншою. Припинивши військові дії, Україна матиме змогу підсилитися, оскільки має підтримку у світі.

"Більше ймовірно, що ми зможемо краще підсилитися в разі припинення військових дій на території України. Тому що з нами майже весь цивілізований світ і більша частина економіки, яка може допомогти нам підсилитись", — сказав нардеп.

Раніше ми писали, що російський президент Володимир Путін підтримує зусилля прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана досягти "різдвяного перемир'я" в Україні. Також він не відмовляється від масштабного обміну військовополоненими. На це відреагував глава України Володимир Зеленський.