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Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

17 грудня 2024 р. 15:24

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13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

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12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

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11:23 Нардеп пояснив проблему побиття військових командирами

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08:00 Трамп зробив заяву про закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

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00:08 Бойові дельфіни на службі РФ — черговий фейк Росії чи правда

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22:17 Нардеп назвав, що може затягнути війну в Україні

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Твердження про те, що перемир’я дозволить Росії відновити свої сили є маніпуляцією. Україна теж матиме вигоду від припинення вогню.

Про це заявив народний депутат Георгій Мазурашу в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 17 грудня.

Що дасть Україні перемир'я з РФ

За словами нардепа, тези про те, що перемир’я дасть змогу Росії відновити сили — маніпулятивні.

Мазурашу наголосив, що реальна ситуація може бути зовсім іншою. Припинивши військові дії, Україна матиме змогу підсилитися, оскільки має підтримку у світі.

"Більше ймовірно, що ми зможемо краще підсилитися в разі припинення військових дій на території України. Тому що з нами майже весь цивілізований світ і більша частина економіки, яка може допомогти нам підсилитись", — сказав нардеп.

Раніше ми писали, що російський президент Володимир Путін підтримує зусилля прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана досягти "різдвяного перемир'я" в Україні. Також він не відмовляється від масштабного обміну військовополоненими. На це відреагував глава України Володимир Зеленський.

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15:49 Трагедія у школі — на Одещині хлопець помер на уроці фізкультури

15:25 Закінчення контракту — чи можна звільнитися із ЗСУ

15:21 Третій за три дні — у Чорному море тоне російський танкер

15:19 Стимули Китаю — європейська розкіш повертає позиції на ринку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:11 Помер колишній очільник Хмельницької ОДА

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13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

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12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

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11:23 Нардеп пояснив проблему побиття військових командирами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Трамп зробив заяву про закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

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00:08 Бойові дельфіни на службі РФ — черговий фейк Росії чи правда

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22:17 Нардеп назвав, що може затягнути війну в Україні

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19:55 Яцик пояснила, чому в Україні не приживаються стандарти НАТО