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Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги в прифронтовой зоне

Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги в прифронтовой зоне

10 октября 2024 г. 18:53

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12:58 Депутат объяснил, в чем проблема мобилизации мужчин от 18 до 25 лет

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Народный депутат от "Слуги народа" Александр Аликсийчук объяснил, что любой ремонт дорог у фронта согласовываются с военными, отвечающими за логистику. Он отметил, что речь идет о переброске боевой техники и вооружении на участки, фронт прорвали или могут прорвать.

Об этом Аликсийчук рассказал в эфире День.LIVE в четверг, 10 октября.

Ремонт прифронтовых дорог

Также Аликсийчук назвал манипуляцией заявление нардепки от "Европейской солидарности" Нины Южаниной об использовании государством 42,2 миллиарда гривен на ремонт дорог. Он отметил, что это средства, предусмотренные в проекте бюджета, однако голосование еще не состоялось.

Депутат подчеркнул, что ремонт дорог, таких как Дружковка, критически необходим для фронта в условиях интенсивных боевых действий.

"Если эта дорога обеспечивает логистику, а Дружковка — это логистика в Константиновку и в сторону линии столкновения в Донецкой области, то, очевидно, тем путем должна быстро перебрасываться техника", — пояснил нардеп.

Он подчеркнул, что это особенно важно для достижения мобильности и маневренности украинских войск на тех участках, где есть прорыв фронта или вероятный его прорыв, ведь необходимо оперативно перебросить военную технику и вооружение.

Ранее мы сообщали, что российские военные командиры дали временные рамки своим военным для ведения механизированных штурмов в Украине. Оккупанты хотят как можно быстрее получить тактическое преимущество, пока не испортятся погодные условия.

Армия РФ несет бешеные потери в военной технике на фронте. Аналитики американского Института изучения войны пишут о потере россиянами не менее пяти дивизий бронетехники и танков в Покровском направлении.

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18:24 ГУР продемонстрировало новые эффектные кадры атак украинских дронов по России

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