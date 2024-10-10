Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги в прифронтовой зоне

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Аликсийчук объяснил, что любой ремонт дорог у фронта согласовываются с военными, отвечающими за логистику. Он отметил, что речь идет о переброске боевой техники и вооружении на участки, фронт прорвали или могут прорвать.

Об этом Аликсийчук рассказал в эфире День.LIVE в четверг, 10 октября.

Ремонт прифронтовых дорог

Также Аликсийчук назвал манипуляцией заявление нардепки от "Европейской солидарности" Нины Южаниной об использовании государством 42,2 миллиарда гривен на ремонт дорог. Он отметил, что это средства, предусмотренные в проекте бюджета, однако голосование еще не состоялось.

Депутат подчеркнул, что ремонт дорог, таких как Дружковка, критически необходим для фронта в условиях интенсивных боевых действий.

"Если эта дорога обеспечивает логистику, а Дружковка — это логистика в Константиновку и в сторону линии столкновения в Донецкой области, то, очевидно, тем путем должна быстро перебрасываться техника", — пояснил нардеп.

Он подчеркнул, что это особенно важно для достижения мобильности и маневренности украинских войск на тех участках, где есть прорыв фронта или вероятный его прорыв, ведь необходимо оперативно перебросить военную технику и вооружение.

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