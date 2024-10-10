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Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги у прифронтовій зоні

Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги у прифронтовій зоні

10 жовтня 2024 р. 18:53

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18:53 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги у прифронтовій зоні

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17:50 План перемоги Зеленського та моторошний ураган у США — ефір Вечір.LIVE

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16:07 Гончаренко пояснив, чому Україна залучає до лав ЗСУ офіцерів-іноземців

Text

15:18 Після повітряної тривоги депутати не повернулися на засідання ВР, — Гончаренко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Заява Зеленського про кінець війни та Угорщина проти України — ефір День.LIVE

Text

12:58 Депутата пояснив, у чому проблема мобілізації чоловіків від 18 до 25 років

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10:20 Що впливає на покарання за СЗЧ — коментар військового юриста

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10:09 Військовий юрист пояснив, як командири причетні до СЗЧ бійців

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Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Аліксійчук пояснив, що будь-який ремонт доріг біля фронту погоджують з військовими, які відповідають за логістику. Він зазначив, що йдеться передумм про перекидання бойової техніки та озброєння на ділянки, фронт прорвали чи можуть прорвати.

Про це Аліксійчук розповів в ефірі День.LIVE у четвер, 10 жовтня.

Ремонт прифронтових доріг

Також Аліксійчук назвав маніпуляцією заяву нардепки від "Європейської солідарності" Ніни Южаніної про використання державою 42,2 мільярдів гривень на ремонти доріг. Він наголосив, що це кошти, передбачені в проєкті бюджету, однак голосування ще не відбулося.

Депутат наголосив, що ремонт доріг, таких, як у Дружківці, критично необхідний для фронту в умовах інтенсивних бойових дій.

"Якщо ця дорога забезпечує логістику, а Дружківка — це логістика до Костянтинівки й в бік до лінії зіткнення в Донецькій області, то, очевидно, тим шляхом має швидко перекидатися техніка", — пояснив нардеп.

Він наголосив, що це особливо важливо задля досягнення мобільності і маневреності українських військ на тих ділянках, де є прорив фронту або імовірний його прорив, адже необхідно оперативно перекинути військову техніку та озброєння.

Раніше ми повідомляли, що російські військові командири дали часові рамки своїм військовим для ведення механізованих штурмів в Україні. Окупанти хочуть якнайшвидше отримати тактичну перевагу, поки не зіпсуються погодні умови.

Армія РФ зазнає шалених втрат у військовій техніці на фронті. Аналітики американського Інституту вивчення війни пишуть про втрату росіянами щонайменше п'яти дивізій бронетехніки й танків на Покровському напрямку.

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20:00 Оголошення в розшук — що робити військовозобов'язаному

19:57 У Києві обрали запобіжний захід чоловіку, що сміявся над загиблими воїнами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:47 Синоптики попередили харків'ян про різку зміну погодних умов завтра

19:45 Мобілізація у конкретний підрозділ — наскільки це реально

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13:00 Заява Зеленського про кінець війни та Угорщина проти України — ефір День.LIVE

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