Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги у прифронтовій зоні

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Аліксійчук пояснив, що будь-який ремонт доріг біля фронту погоджують з військовими, які відповідають за логістику. Він зазначив, що йдеться передумм про перекидання бойової техніки та озброєння на ділянки, фронт прорвали чи можуть прорвати.

Про це Аліксійчук розповів в ефірі День.LIVE у четвер, 10 жовтня.

Ремонт прифронтових доріг

Також Аліксійчук назвав маніпуляцією заяву нардепки від "Європейської солідарності" Ніни Южаніної про використання державою 42,2 мільярдів гривень на ремонти доріг. Він наголосив, що це кошти, передбачені в проєкті бюджету, однак голосування ще не відбулося.

Депутат наголосив, що ремонт доріг, таких, як у Дружківці, критично необхідний для фронту в умовах інтенсивних бойових дій.

"Якщо ця дорога забезпечує логістику, а Дружківка — це логістика до Костянтинівки й в бік до лінії зіткнення в Донецькій області, то, очевидно, тим шляхом має швидко перекидатися техніка", — пояснив нардеп.

Він наголосив, що це особливо важливо задля досягнення мобільності і маневреності українських військ на тих ділянках, де є прорив фронту або імовірний його прорив, адже необхідно оперативно перекинути військову техніку та озброєння.

Раніше ми повідомляли, що російські військові командири дали часові рамки своїм військовим для ведення механізованих штурмів в Україні. Окупанти хочуть якнайшвидше отримати тактичну перевагу, поки не зіпсуються погодні умови.

Армія РФ зазнає шалених втрат у військовій техніці на фронті. Аналітики американського Інституту вивчення війни пишуть про втрату росіянами щонайменше п'яти дивізій бронетехніки й танків на Покровському напрямку.