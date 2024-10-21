Нардеп объяснил, почему коррупционеры в Украине не боятся наказания

Неотвратимость наказания или возможность избежать ответственности за коррупцию. Народный депутат Леонид Емец выразил мнение, почему в Украине коррупционеры не боятся тюрьмы.

Об этом Леонид Емец заявил в эфире Вечер.LIVE в понедельник, 21 октября.

Коррупция в Украине — причины

Депутат Киевского городского совета Леонид Емец прокомментировал скандал с медико-социальной экспертной комиссией. Нардеп считает, что коррупционеры должны понимать неотвратимость наказания, а в государстве должна быть "нулевая толерантность" к коррупции.

Депутат уверен, что оппозиция, журналисты или кто-то еще не могут полноценно бороться с этой проблемой вместо государства.

"Процесуальная история касается только правоохранительной системы. И генеральный прокурор, и министр здравоохранения, и их заместители должны быть первыми, кто заинтересован в том, чтобы таких случаев не было, а не встречать эту историю постфактум", — отметил Емец.

Нардеп привел пример, что если с одной стороны у потенциального коррупционера миллионы долларов, а с другой — 8-10 лет тюрьмы, то он действительно должен делать выбор, а не надеяться, что удастся и деньги взять, и избежать заключения.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость наказать внутреннего врага, имея в виду недавно разоблаченные коррупционные схемы в МСЭК, и призвал правоохранителей расследовать эти преступления.

Ранее Новини.LIVE писали, что ДБР разоблачило на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК Татьяну Крупу и ее сына, который является руководителем главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. Во время обысков у них дома обналичили почти 6 миллионов долларов США и драгоценности.