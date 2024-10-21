Нардеп пояснив, чому корупціонери в Україні не бояться покарання

Невідворотність покарання або можливість уникнути відповідальності за корупцію. Народний депутат Леонід Ємець висловив думку, чому в Україні корупціонери не бояться тюрми.

Про це Леонід Ємець заявив в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 21 жовтня.

Корупція в Україні — причини

Депутат Київської міської ради Леонід Ємець прокоментував скандал із медико-соціальною експертною комісією. Нардеп вважає, що корупціонери повинні розуміти невідворотність покарання, а в державі має бути "нульова толерантність" до корупції.

Депутат впевнений, що опозиція, журналісти чи будь-хто не можуть повноцінно боротися з цією проблемою замість держави.

"Процесуальна історія стосується тільки правоохоронної системи. І генеральний прокурор, і міністр охорони здоров'я, і їхні заступники мають бути першими, хто зацікавлений у тому, щоб таких випадків не було, а не зустрічати цю історію постфактум", — зазначив Ємець.

Нардеп навів приклад, що коли з одного боку в потенційного корупціонера мільйони доларів, а з іншого — 8-10 років в'язниці, то він має дійсно робити вибір, а не сподіватися що вдасться і гроші взяти, і уникнути ув'язнення.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності покарати внутрішнього ворога, маючи на увазі нещодавно викриті корупційні схеми у МСЕК, та закликав правоохоронців розслідувати ці злочини.

Раніше Новини.LIVE писали, що ДБР викрило на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяну Крупу та її сина, який є керівником головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Під час обшуків у них вдома знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів США та коштовності.