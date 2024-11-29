Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

Европа не заинтересована в развитии малого и среднего бизнеса в Украине. Это связано с тем, что ЕС видит у нас только рынки сбыта и рабочую силу.

Об этом заявил народный депутат Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 29 ноября.

Почему Европа не заинтересована в развитии украинского бизнеса

Камельчук отметил, что Европе не выгодно развитие малого и среднего бизнеса в Украине. Он объясняет это тем, что Европа заинтересована в рабочей силе и в новых рынках сбыта.

"Для американцев это совершенно другая история, потому что они опираются на малый и средний бизнес более чем на 60% своей экономики. Они это прекрасно понимают, поэтому больше способствуют", — отметил Камельчук.

Политик также обратил внимание на проблему грантовых программ в Украине. Он отметил, что их объемы слишком малы, чтобы обеспечить реальное развитие бизнеса. Он привел пример Польши, где существует инновационный фонд с бюджетом в 2 миллиарда долларов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал важный законопроект, предусматривающий серьезное повышение налогов для физических лиц и предприятий. Это решение уже получило статус исторического из-за масштабности перемен.

ГНС объяснила процесс уплаты налогов с суммы коммунальных платежей, возмещенной ФЛП, сдающим в аренду жилое помещение. Процедура несколько изменилась.