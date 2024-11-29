Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

Європа не зацікавлена в розвитку малого та середнього бізнесу України. Це зумовлено тим, що ЄС бачить у нас лише ринки збуту та робочу силу.

Про це заявив народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 29 листопада.

Чому Європа не зацікавлена у розвитку українського бізнесу

Камельчук зазначив, що Європі не вигідний розвиток малого та середнього бізнесу в Україні. Він пояснює це тим, що Європа зацікавлена в робочій силі та нових ринках збуту.

"Для американців це абсолютно інша історія, тому що вони спираються на малий і середній бізнес на понад 60% своєї економіки. Вони це чудово розуміють, тому більше сприяють", — зазначив Камельчук.

Політик також звернув увагу на проблему грантових програм в Україні. Він зауважив, що їхні обсяги надто малі, щоб забезпечити реальний розвиток бізнесу. Він навів приклад Польщі, де існує інноваційний фонд із бюджетом у 2 мільярди доларів.

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