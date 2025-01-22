Нардеп объяснил, почему экономика России до сих пор не упала

Народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что Россия не настолько слаба, чтобы ее экономика упала. Он отметил, что крайне важно усилить санкции против государства-агрессора для ослабления его экономики.

Об этом Нагорняк сообщил в эфире Ранок.LIVE в среду, 22 января.

Экономика РФ достаточно крепкая

"В первую очередь, с чего нужно начать администрации Трампа, я считаю, это ввести санкции против российского "Росатома", что не может сделать ни ЕС, ни США. Лишь на третий год полномасштабного вторжения Соединенные Штаты удосужились ввести санкции против нескольких ключевых лиц, которые работают в "Росатоме"", — сообщил Нагорняк.

Нардеп также акцентировал внимание на важности борьбы с "теневым флотом", который транспортирует российскую нефть. Это поможет еще сильнее давить на россиян.

Нагорняк также напомнил, что в Европу до сих пор поступают значительные объемы российского газа. При этом его поставки происходят якобы с территории других стран. Например, Беларуси.

Ранее мы сообщали, что согласно указу, который Владимир Зеленский подписал, санкции от СНБО вступили в силу. Их применят против пропагандистов и коллаборантов.

Глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила, что нет оснований для отмены санкций против России, несмотря на сопротивление со стороны Венгрии.