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Нардеп объяснил, почему экономика России до сих пор не упала

Нардеп объяснил, почему экономика России до сих пор не упала

22 января 2025 г. 12:33

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19:00 Какие расходы Киева запланированы в 2025 — эфир Київський час

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18:06 Трамп поставил ультиматум РФ о переговорах, — эфир Вечір.LIVE

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14:33 Зимнее наступление россиян на юге — Ким прояснил ситуацию

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13:00 Новый указ Трампа касаемо войны и давление на РФ — эфир День.LIVE

Text

12:33 Нардеп объяснил, почему экономика России до сих пор не упала

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08:00 Зеленский назвал точное количество миротворцев — эфир Ранок.LIVE

21 января 2025
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17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

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15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

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15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

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13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что Россия не настолько слаба, чтобы ее экономика упала. Он отметил, что крайне важно усилить санкции против государства-агрессора для ослабления его экономики.

Об этом Нагорняк сообщил в эфире Ранок.LIVE в среду, 22 января.

Экономика РФ достаточно крепкая

"В первую очередь, с чего нужно начать администрации Трампа, я считаю, это ввести санкции против российского "Росатома", что не может сделать ни ЕС, ни США. Лишь на третий год полномасштабного вторжения Соединенные Штаты удосужились ввести санкции против нескольких ключевых лиц, которые работают в "Росатоме"", — сообщил Нагорняк.

Нардеп также акцентировал внимание на важности борьбы с "теневым флотом", который транспортирует российскую нефть. Это поможет еще сильнее давить на россиян.

Нагорняк также напомнил, что в Европу до сих пор поступают значительные объемы российского газа. При этом его поставки происходят якобы с территории других стран. Например, Беларуси.

Ранее мы сообщали, что согласно указу, который Владимир Зеленский подписал, санкции от СНБО вступили в силу. Их применят против пропагандистов и коллаборантов.

Глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила, что нет оснований для отмены санкций против России, несмотря на сопротивление со стороны Венгрии.

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19:05 Зеленые и побитые — за сколько продают мандарины в супермаркетах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:00 Психиатру-миллионеру из ВСУ избрали меру пресечения

18:48 Зеленский ответил, ожидает ли Украина дальнейшей помощи США

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18:06 Трамп поставил ультиматум РФ о переговорах, — эфир Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимнее наступление россиян на юге — Ким прояснил ситуацию

Text

13:00 Новый указ Трампа касаемо войны и давление на РФ — эфир День.LIVE

Text

12:33 Нардеп объяснил, почему экономика России до сих пор не упала

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский назвал точное количество миротворцев — эфир Ранок.LIVE

21 января 2025
Text

17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

Text

15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

Text

13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта