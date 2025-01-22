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Нардеп пояснив, чому економіка Росії досі не впала

Нардеп пояснив, чому економіка Росії досі не впала

22 січня 2025 р. 12:33

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12:33 Нардеп пояснив, чому економіка Росії досі не впала

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08:00 Зеленський назвав точну кількість миротворців — ефір Ранок.LIVE

21 січня 2025
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17:50 Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

Text

15:22 Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

Text

13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

Text

13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

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12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

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Народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що Росія не настільки слабка, щоб її економіка впала. Він наголосив, що вкрай важливо посилити санкції проти держави-агресора задля ослаблення її економіки.

Про це Нагорняк повідомив в ефірі Ранок.LIVE у середу, 22 січня. 

Економіка РФ достатньо міцна

"У першу чергу, з чого потрібно розпочати адміністрації Трампа, я вважаю, це ввести санкції проти російського "Росатому", що не може зробити ні ЄС, ні США. Лише на третій рік повномасштабного вторгнення Сполучені Штати спромоглися ввести санкції проти кількох ключових осіб, які працюють в "Росатомі"", — повідомив Нагорняк.

Нардеп також закцентував увагу на важливості боротьби з "тіньовим флотом", який транспортує російську нафту. Це допоможе ще сильніше тиснути на росіян.

Нагорняк також нагадав, що в Європу і досі надходять значні об'єми російського газу. При цьому його поставки відбуваються нібито з території інших країн. Наприклад, Білорусі.

Раніше ми повідомляли, що згідно з указом, який Володимир Зеленський підписав санкції від РНБО набули чинності. Їх застосують проти пропагандистів і колаборантів.

Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила, що немає підстав для скасування санкцій проти Росії, попри опір з боку Угорщини. 

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12:32 Підозрюваному у побитті 12-річної дівчини обрали запобіжний захід

12:20 Хто серед інвесторів є ключовими гравцями на крипторинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:20 ВЛК для військового — у якому форматі має проходити

12:17 МОУ представило новий безпілотник Poseidon для військових завдань

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17:50 Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

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15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

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13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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