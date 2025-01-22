Нардеп пояснив, чому економіка Росії досі не впала

Народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що Росія не настільки слабка, щоб її економіка впала. Він наголосив, що вкрай важливо посилити санкції проти держави-агресора задля ослаблення її економіки.

Про це Нагорняк повідомив в ефірі Ранок.LIVE у середу, 22 січня.

Економіка РФ достатньо міцна

"У першу чергу, з чого потрібно розпочати адміністрації Трампа, я вважаю, це ввести санкції проти російського "Росатому", що не може зробити ні ЄС, ні США. Лише на третій рік повномасштабного вторгнення Сполучені Штати спромоглися ввести санкції проти кількох ключових осіб, які працюють в "Росатомі"", — повідомив Нагорняк.

Нардеп також закцентував увагу на важливості боротьби з "тіньовим флотом", який транспортує російську нафту. Це допоможе ще сильніше тиснути на росіян.

Нагорняк також нагадав, що в Європу і досі надходять значні об'єми російського газу. При цьому його поставки відбуваються нібито з території інших країн. Наприклад, Білорусі.

Раніше ми повідомляли, що згідно з указом, який Володимир Зеленський підписав санкції від РНБО набули чинності. Їх застосують проти пропагандистів і колаборантів.

Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила, що немає підстав для скасування санкцій проти Росії, попри опір з боку Угорщини.