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Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

4 декабря 2024 г. 12:22

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23:02 Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

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17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

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15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

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13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

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13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

Народный депутат Сергей Демченко пояснил, что Министерство единства будет заниматься около 20% украинского населения. Речь идет о наших земляках, которые сейчас за границей.

Об этом Демченко заявил в эфире Ранок.LIVE в среду, 4 декабря.

Что будет делать Министерство единства

Демченко отметил, что ведомство создается на базе Министерства реинтеграции. В этой связи функционал этого министерства передадут новому.

"Результаты Министерства реинтеграции, если быть объективным, не положительны на сегодняшний день, потому что задачи ставились перед ним еще в начале полномасштабного вторжения", — пояснил нардеп.

Он предположил, что именно это явилось причиной того, что не были доведены до конца те программы, которые предполагали результаты реинтеграции.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины. На совещании он объявил о создании "Министерства единства", которое будет помогать всем украинцам за пределами нашего государства.

Напомним, Верховная Рада назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра Украины — министра национального единства.

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15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

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13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

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13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE