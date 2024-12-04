Нардеп пояснив, чим займатиметься Міністерство єдності

Народний депутат Сергій Демченко пояснив, що Міністерство єдності буде займатися майже 20% українського населення. Йдеться про наших земляків, які зараз за кордоном.

Про це Демченко заявив в ефірі Ранок.LIVE у середу, 4 грудня.

Що робитиме Міністерство єдності

Демченко зазначив, що відомство створюють на базі Міністерства реінтеграції. В зв'язку з цим функціонал цього міністерства передадуть новому.

"Результати Міністерства реінтеграції, якщо бути об'єктивним, не є позитивними на сьогодні, тому що завдання ставилися перед ним ще на початку повномасштабного вторгнення", — пояснив нардеп.

Він припустив, що саме це стало причиною того, що не були доведені до кінця ті програми, які передбачали результати реінтеграції.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ України. На нараді він оголосив про створення "Міністерства єдності", що буде допомагати всім українцям за межами нашої держави.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра України — міністра національної єдності.