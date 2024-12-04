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Нардеп пояснив, чим займатиметься Міністерство єдності

Нардеп пояснив, чим займатиметься Міністерство єдності

04 грудня 2024 р. 12:22

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13:22 Обмеження журналістів — Янченко відповіла, чи підтримають закон

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13:06 Шольц готовий ввести війська в Україну — ефір День.LIVE

Text

12:22 Нардеп пояснив, чим займатиметься Міністерство єдності

Text

08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

Text

08:00 Повернення із СЗЧ та сигнал НАТО Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Україна купує крісла колісні за вищу ціну, — Іваненко

3 грудня 2024
Text

23:02 Сума для інклюзивності метро Києва — відповідь Іваненка

Text

17:53 Зеленський провів нараду та заява НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардепка пояснила, що передбачає закон про публікацію даних

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13:41 Нардеп пояснив, за якої умови військові готові повернутися із СЗЧ

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13:22 Обмеження журналістів — Янченко відповіла, чи підтримають закон

Народний депутат Сергій Демченко пояснив, що Міністерство єдності буде займатися майже 20% українського населення. Йдеться про наших земляків, які зараз за кордоном

Про це Демченко заявив в ефірі Ранок.LIVE у середу, 4 грудня.

Що робитиме Міністерство єдності

Демченко зазначив, що відомство створюють на базі Міністерства реінтеграції. В зв'язку з цим функціонал цього міністерства передадуть новому.

"Результати Міністерства реінтеграції, якщо бути об'єктивним, не є позитивними на сьогодні, тому що завдання ставилися перед ним ще на початку повномасштабного вторгнення", — пояснив нардеп.

Він припустив, що саме це стало причиною того, що не були доведені до кінця ті програми, які передбачали результати реінтеграції.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ України. На нараді він оголосив про створення "Міністерства єдності", що буде допомагати всім українцям за межами нашої держави.  

Нагадаємо, Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра України — міністра національної єдності.

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13:29 За Пушкіна 10 тисяч — в Одесі визначили долю пам'ятника

13:14 Зеленський звільнив постійного представника президента в Криму

13:01 Ростуть до 6 років — хто і як вирощує ялинки в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:01 Новий рік по-новому — що робити ФОПам 1, 2 і 3 групи в січні

12:59 Повернули 6 млрд доларів — Кіпер про нові правила на митниці

12:43 Глава Міноборони Південної Кореї подав у відставку

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12:22 Нардеп пояснив, чим займатиметься Міністерство єдності

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08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

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08:00 Повернення із СЗЧ та сигнал НАТО Україні — ефір Ранок.LIVE

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00:00 Україна купує крісла колісні за вищу ціну, — Іваненко

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23:02 Сума для інклюзивності метро Києва — відповідь Іваненка

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17:53 Зеленський провів нараду та заява НАТО — ефір Вечір.LIVE

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15:31 Нардепка пояснила, що передбачає закон про публікацію даних

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13:22 Обмеження журналістів — Янченко відповіла, чи підтримають закон