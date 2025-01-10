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Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

10 января 2025 г. 12:17

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Приостановление огня — это не основание для отмены военного положения. Это будет длительный процесс, к которому украинцы должны быть готовыми.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Юрчишин в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 10 января.

Почему военное положение не отменят быстро

Как отметил Юрчишин, в Украине, вероятно, не отменят военное положение сразу же после прекращения огня. Он объясняет это тем, что поспешное решение может иметь негативные последствия для безопасности страны.

"Три дня, например, отсутствуют обстрелы и прекращены боевые действия, мы отменяем военное положение, а на четвертый день россияне прут всеми потугами. То есть так не работает. Работает так, что внесение указа о прекращении военного положения должно основываться на решении наших структур безопасности о том, что действительно мы сейчас можем переводить страну на мирные рамки", — отметил нардеп.

Юрчишин также добавил, что отмена военного положения должна базироваться на гарантиях безопасности, а лучшее для Украины — это членство в НАТО. По словам нардепа, процесс возвращения к мирной жизни будет длительным.

"Отмена военного положения должна базироваться на том, что государство гарантирует безопасность людям, и в частности, тем, которые сейчас находятся на границе разграничения, на фронте, на оккупированных территориях", — отметил Юрчишин.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин хочет встретиться, чтобы обсудить завершение войны в Украине. Соединенные Штаты Америки организуют эту встречу.

Внутренний анализ немецкого правительства предполагает, что Кремль может завершить войну в этом году. В России уже работают над сценарием "победного завершения СВО".

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