Нардеп пояснив, чи скасують воєнний стан одразу після "перемир'я"

Припинення вогню — це не підстава для скасування воєнного стану. Це буде тривалий процес, до якого українці мають бути готовими.

Про це заявив народний депутат Ярослав Юрчишин в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 10 січня.

Чому воєнний стан не скасують швидко

Як зазначив Юрчишин в Україні, ймовірно, не скасують воєнний стан одразу ж після припинення вогню. Він пояснює це тим, що поспішне рішення може мати негативні наслідки для безпеки країни.

"Три дні, наприклад, відсутні обстріли і припинені бойові дії, ми відміняємо воєнний стан, а на четвертий день росіяни пруть всіма потугами. Тобто так не працює. Працює так, що внесення указу про припинення воєнного стану має ґрунтуватись на рішенні наших безпекових структур про те, що справді ми зараз можемо переводити країну на мирні рамки", — зазначив нардеп.

Юрчишин також додав, що скасування воєнного стану має базуватись на гарантіях безпеки, а найкраще для України — це членство в НАТО. За словами нардепа, процес повернення до мирного життя буде тривалим.

"Скасування воєнного стану має базуватися на тому, що держава гарантує безпеку людям, і зокрема, тим, які зараз перебувають на межі розмежування, на фронті, на окупованих територіях", — зазначив Юрчишин.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін хоче зустрітись, аби обговорити завершення війни в Україні. Сполучені Штати Америки організують цю зустріч.

Внутрішній аналіз німецького уряду припускає, що Кремль може завершити війну цього року. У Росії вже працюють над сценарієм "переможного завершення СВО".