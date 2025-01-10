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Нардеп пояснив, чи скасують воєнний стан одразу після "перемир'я"

Нардеп пояснив, чи скасують воєнний стан одразу після "перемир'я"

10 січня 2025 р. 12:17

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12:17 Нардеп пояснив, чи скасують воєнний стан одразу після "перемир'я"

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10:58 Юрчишин назвав зарплати, які отримують народні депутати

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08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

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03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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00:00 Нардеп прокоментував заяву США про завершення війни за 100 днів

9 січня 2025
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22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

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21:59 Нардеп назвав, хто із військовозобов'язаних отримає штрафи

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Припинення вогню — це не підстава для скасування воєнного стану. Це буде тривалий процес, до якого українці мають бути готовими.

Про це заявив народний депутат Ярослав Юрчишин в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 10 січня.

Чому воєнний стан не скасують швидко

Як зазначив Юрчишин в Україні, ймовірно, не скасують воєнний стан одразу ж після припинення вогню. Він пояснює це тим, що поспішне рішення може мати негативні наслідки для безпеки країни.

"Три дні, наприклад, відсутні обстріли і припинені бойові дії, ми відміняємо воєнний стан, а на четвертий день росіяни пруть всіма потугами. Тобто так не працює. Працює так, що внесення указу про припинення воєнного стану має ґрунтуватись на рішенні наших безпекових структур про те, що справді ми зараз можемо переводити країну на мирні рамки", — зазначив нардеп.

Юрчишин також додав, що скасування воєнного стану має базуватись на гарантіях безпеки, а найкраще для України — це членство в НАТО. За словами нардепа, процес повернення до мирного життя буде тривалим.

"Скасування воєнного стану має базуватися на тому, що держава гарантує безпеку людям, і зокрема, тим, які зараз перебувають на межі розмежування, на фронті, на окупованих територіях", — зазначив Юрчишин.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін хоче зустрітись, аби обговорити завершення війни в Україні. Сполучені Штати Америки організують цю зустріч.

Внутрішній аналіз німецького уряду припускає, що Кремль може завершити війну цього року. У Росії вже працюють над сценарієм "переможного завершення СВО".

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12:59 Одесити лишились без водопостачання — де набрати воду

12:50 Білорусь не запросила спостерігачів ОБСЄ на президентські вибори

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:39 На Харківщині буде потепління, але з нюансами — прогноз погоди

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