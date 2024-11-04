Нардеп назвал виновных в появлении объектов ВСУ на картах Google

Изображение украинских военных объектов появилось на Google Maps. Это указывает на недоработку Генштаба ВСУ, Минцифры и разведки.

Об этом сообщил народный депутат Руслан Горбенко в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 4 ноября.

Военные объекты Украины изображены на Google Maps

Горбенко заявил, что появление изображений украинских военных объектов на картах Google указывает на недоработку Генштаба ВСУ. По его словам, такие снимки враг может получать от китайских спутников.

"Я думаю, что это 100% недоработка Генштаба. Также это недоработка в вопросе сотрудничества с компанией Google, которым занимается Минцифры", — отметил нардеп.

Он добавил, что спутниковые снимки в Google Maps обновляются ежегодно, однако только на третий год полномасштабного вторжения появились военные объекты.

"Другой вопрос к разведке, если вы видите, что через спутник видно расположение наших ВСУ это вопрос уже к маскировке и к военной тактике", — подчеркнул Горбенко.

Напомним, в Центре противодействия дезинформации отреагировали на то, что в картах Google появились свежие снимки, на которых видно размещение украинских военных систем.

Ранее мы писали о том, что спутник зафиксировал передвижение войск Северной Кореи в Россию. Речь идет об около 12 тысячах солдат.