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Нардеп назвав винних у появі об'єктів ЗСУ на картах Google

Нардеп назвав винних у появі об'єктів ЗСУ на картах Google

04 листопада 2024 р. 14:24

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Зображення українських військових об’єктів з'явилися на Google Maps. Це вказує на недопрацювання Генштабу ЗСУ, Мінцифри та розвідки.

Про це повідомив народний депутат Руслан Горбенко в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 4 листопада.

Військові об'єкти України зображено на Google Maps

Горбенко заявив, що поява зображень українських військових об'єктів на картах Google вказує на недопрацювання Генштабу ЗСУ. За його словами, такі знімки ворог може отримувати від китайських супутників.

"Я думаю, що це 100% недопрацювання Генштабу. Також це недопрацювання в питанні співпраці з компанією Google, яким опікується Мінцифри", — зазначив нардеп.

Він додав, що супутникові знімки у Google Maps оновлюються щороку, проте лише на третій рік повномасштабного вторгнення з'явилися військові об'єкти.

"Інше питання до розвідки, якщо ви бачите, що через супутник видно розташування наших ЗСУ це питання вже до маскування і до військової тактики", — підкреслив Горбенко.

Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації відреагували на те, що в мапах Google з'явилися свіжі знімки, на яких видно розміщення українських військових систем. 

Раніше ми писали про те, що супутник зафіксував пересування військ Північної Кореї до Росії. Йдеться про близько 12 тисяч солдатів.

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