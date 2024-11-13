Нардеп назвал условия, при которых военные готовы вернуться в ВСУ

В Украине нет вариантов для военнослужащих, желающих вернуться на службу на определенный период. Это приводит к тому, что государство теряет квалифицированных бойцов.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в эфире Ранок.LIVE в среду, 13 ноября.

В украинской армии нет краткосрочных контрактов

По словам нардепа, опытные бойцы хотят служить и готовы встать на оборону Украины. Их останавливает то, что государство не позволяет подписать краткосрочный контракт.

"Военный, который служил, но по тем или иным обстоятельствам уволился, он не может вернуться в войско на полгода. Нет полугодового контракта", — отметил Гончаренко.

Нардеп добавил, что лично знает людей, которые готовы на полгода вернуться на военную службу. Однако, как отмечает Гончаренко, они не готовы служить бесконечно.

"Так почему мы это делаем? Почему мы не берем людей обученных, с опытом, обстрелянных, которые знают, что делать? Вместо этого хватаем кого-либо с улицы. Это же безумие", — сказал нардеп.

Напомним, военнослужащий может быть переведен из одной воинской части в другую, если он находится в Вооруженных силах Украины на контракте. До введения на территории Украины военного положения без согласия военного этого нельзя было сделать.

Контрактная служба в ВСУ предоставляет определенные преимущества. В частности, при заключении контракта военнослужащие получают одноразовую выплату.