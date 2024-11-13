Нардеп назвав умови, за яких військові знову готові служити в ЗСУ

В Україні немає варіантів для військовослужбовців, які хочуть повернутись на службу на визначений період. Це призводить до того, що держава втрачає кваліфікованих бійців.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в ефірі Ранок.LIVE у середу, 13 листопада.

В українській армії немає короткострокових контрактів

За словами нардепа, досвідчені бійці хочуть служити та готові стати на оборону України. Їх зупиняє те, що держава не дає можливості підписати короткостроковий контракт.

"Військовий, який служив, але по тих, чи інших обставинах звільнився, він не може повернутись у військо на пів року. Немає піврічного контракту", — зазначив Гончаренко.

Нардеп додав, що він особисто знає людей, які готові на пів року повернутись на військову службу. Однак, як наголошує Гончаренко, вони не готові служити безкінечно.

"То чому ми це робимо? Чому ми не беремо людей навчених, з досвідом, обстріляних, які знають що робити? Замість цього хапаємо будь-кого з вулиці. Це ж божевілля", — сказав нардеп.

Нагадаємо, військовослужбовця можуть перевести з однієї військової частини в іншу, якщо він перебуває у Збройних силах України на контракті. До введення на території України воєнного стану, цього без згоди військового не можна було зробити.

Контрактна служба у ЗСУ надає певні переваги. Зокрема, під час укладання контракту військовослужбовці отримують одноразову виплату.