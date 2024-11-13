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Нардеп назвав умови, за яких військові знову готові служити в ЗСУ

Нардеп назвав умови, за яких військові знову готові служити в ЗСУ

13 листопада 2024 р. 13:19

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13:39 Нардеп пояснив, як бійці можуть переводитися в інші бригади

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13:19 Нардеп назвав умови, за яких військові знову готові служити в ЗСУ

Text

13:16 Удар по Харкову новим БпЛА — ефір День.LIVE

Text

11:20 Наслідки комбінованої атаки на Київ — дані КМВА

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Зустріч Байдена та Трампа й ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

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07:50 Устенко попередив про загрози у разі зменшення допомоги США

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В Україні немає варіантів для військовослужбовців, які хочуть повернутись на службу на визначений період. Це призводить до того, що держава втрачає кваліфікованих бійців.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в ефірі Ранок.LIVE у середу, 13 листопада.

В українській армії немає короткострокових контрактів

За словами нардепа, досвідчені бійці хочуть служити та готові стати на оборону України. Їх зупиняє те, що держава не дає можливості підписати короткостроковий контракт.

"Військовий, який служив, але по тих, чи інших обставинах звільнився, він не може повернутись у військо на пів року. Немає піврічного контракту", — зазначив Гончаренко.

Нардеп додав, що він особисто знає людей, які готові на пів року повернутись на військову службу. Однак, як наголошує Гончаренко, вони не готові служити безкінечно.

"То чому ми це робимо? Чому ми не беремо людей навчених, з досвідом, обстріляних, які знають що робити? Замість цього хапаємо будь-кого з вулиці. Це ж божевілля", — сказав нардеп.

Нагадаємо, військовослужбовця можуть перевести з однієї військової частини в іншу, якщо він перебуває у Збройних силах України на контракті. До введення на території України воєнного стану, цього без згоди військового не можна було зробити.

Контрактна служба у ЗСУ надає певні переваги. Зокрема, під час укладання контракту військовослужбовці отримують одноразову виплату.

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15:22 Платіж за метраж — кому нарахують податок на нерухомість

15:21 Синоптики попередили про небезпечну погоду у Львові завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:15 Половина українців хочуть повернутись з-за кордону, — Соболев

15:11 Найяскравіший зорепад осені — українці побачать метеори Леоніди

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