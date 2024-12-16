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Нардеп назвал, что может затянуть войну в Украине

Нардеп назвал, что может затянуть войну в Украине

16 декабря 2024 г. 22:17

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21:00 Пытали и закрывали в клетках — Яцик о произволе в 211 бригаде

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19:55 Яцик объяснила, почему в Украине не приживаются стандарты НАТО

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17:50 Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский в Брюсселе и территориальные потери — эфир День.LIVE

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12:04 Нардеп сообщил, назначат ли генпрокурора в этом году

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08:00 Трамп приказал Западу ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

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Народный депутат Анатолий Бурмич выразил сомнение в перспективе быстрого вступления Украины в НАТО. Он заявил, что это может привести к затягиванию войны.

Об этом Бурмич сказал во время эфира программы "Вечір.LIVE".

Что сказал Бурмич о вступлении Украины в НАТО

По его словам, одним из главных условий, которые выдвигает Россия для прекращения войны, являются гарантии невступления Украины в НАТО. Политик считает, что без этого требования конфликт может стать длительным и даже бесконечным.

"Если Украина вступит в НАТО, война может продолжаться вечно. Россия неоднократно заявляла, что это ключевое условие для мира", — подчеркнул Бурмич.

Депутат также подчеркнул, что, по его мнению, вопрос членства Украины в Альянсе — одна из наиболее чувствительных тем для Кремля.

Вступление Украины в НАТО — что известно

Украина официально задекларировала курс на вступление в НАТО в своей Конституции в 2019 году. В то же время, после начала полномасштабной агрессии России в феврале 2022 года вопрос членства Украины в Альянсе стал еще более актуальным. В 2023 году на саммите НАТО в Вильнюсе было подтверждено, что наша страна станет членом блока, но конкретных сроков не названа.

Напомним, недавно бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал громкое заявление об украинских оккупированных территориях и перемирии, предложив отдать их России.

Тем временем глава МИД Литвы заявил, что Украине нужно предоставить гарантии безопасности от НАТО.

Впоследствии глава МИД Украины Андрей Сибига объяснил, почему Украина пока не настаивает на вступлении в НАТО.

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21:58 В Минобороны заявили, что не знали о пытках в 211 бригаде

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике