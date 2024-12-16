Нардеп назвав, що може затягнути війну в Україні

Народний депутат Анатолій Бурміч висловив сумнів щодо перспективи швидкого вступу України до НАТО. Він заявив, що це може призвести до затягування війни.

Про це Бурміч сказав під час ефіру програми "Вечір.LIVE".

Що сказав Бурміч про вступ України до НАТО

За його словами, однією з головних умов, яку висуває Росія для припинення війни, є гарантії невступу України до НАТО. Політик вважає, що без виконання цієї вимоги конфлікт може стати тривалим і навіть нескінченним.

"Якщо Україна вступить до НАТО, війна може тривати вічно. Росія неодноразово заявляла, що це є ключовою умовою для миру", — наголосив Бурміч.

Депутат також підкреслив, що, на його думку, питання членства України в Альянсі є однією з найбільш чутливих тем для Кремля.

Вступ України до НАТО — що відомо

Україна офіційно задекларувала курс на вступ до НАТО у своїй Конституції у 2019 році. Водночас після початку повномасштабної агресії Росії в лютому 2022 року питання членства України в Альянсі стало ще більш актуальним. У 2023 році під час саміту НАТО у Вільнюсі було підтверджено, що наша країна стане членом блоку, але конкретних строків не названо.

Нагадаємо, нещодавно колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг зробив гучну заяву про українські окуповані території та перемир'я, запропонувавши віддати їх Росії.

Тим часом голова МЗС Литви заявив, що Україні потрібно надати гарантії безпеки від НАТО.

Згодом глава МЗС України Андрій Сибіга пояснив, чому Україна наразі не наполягає на вступі до НАТО.