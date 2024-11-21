Нардеп Фрис объяснил функционал военного омбудсмена

Народный депутат Игорь Фрис заявил, что военный омбудсмен будет иметь другой функционал, чем Дмитрий Лубинец. Он рассказал подробнее о новой должности.

Об этом Игорь Фрис сказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 21 ноября.

Военный омбудсмен

Фрис отметил, что новая должность потребует доступа к военной тайне и работы с военными уставами.

Он считает, что омбудсменом следует назначать профессионального военного юриста. Однако пока нет четких процессуальных решений по реализации этого нововведения.

Напомним, 19 ноября Президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах создания Офиса военного омбудсмена и выразил надежду на его запуск "в ближайшее время".

Ранее министр обороны Рустем Умеров анонсировал эту должность и заявил, что оборонное ведомство стремится защитить права военных.