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Нардеп Фрис объяснил функционал военного омбудсмена

Нардеп Фрис объяснил функционал военного омбудсмена

21 ноября 2024 г. 13:32

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Народный депутат Игорь Фрис заявил, что военный омбудсмен будет иметь другой функционал, чем Дмитрий Лубинец. Он рассказал подробнее о новой должности.

Об этом Игорь Фрис сказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 21 ноября.

Военный омбудсмен

Фрис отметил, что новая должность потребует доступа к военной тайне и работы с военными уставами. 

Он считает, что омбудсменом следует назначать профессионального военного юриста. Однако пока нет четких процессуальных решений по реализации этого нововведения.

Напомним, 19 ноября Президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах создания Офиса военного омбудсмена и выразил надежду на его запуск "в ближайшее время".

Ранее министр обороны Рустем Умеров анонсировал эту должность и заявил, что оборонное ведомство стремится защитить права военных.

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