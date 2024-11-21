Нардеп Фріс пояснив функціонал військового омбудсмена

Народний депутат Ігор Фріс заявив, що військовий омбудсмен матиме інакший функціонал, ніж Дмитро Лубінець. Він розповів детальніше про нову посаду.

Про це Ігор Фріс сказав в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 21 листопада.

Військовий омбудсмен

Фріс зазначив, що нова посада вимагатиме доступу до військової таємниці та роботи з військовими статутами.

Він вважає, що омбудсменом варто призначати фахового військового юриста. Однак наразі немає чітких процесуальних рішень щодо реалізації цього нововведення.

Нагадаємо, 19 листопада Президент України Володимир Зеленський оголосив про плани створення Офісу військового омбудсмена та висловив сподівання на його запуск "найближчим часом".

Раніше міністр оборони Рустем Умєров анонсував цю посаду та заявив, що оборонне відомство прагне захистити права військових.