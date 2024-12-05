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Нардеп Чернев объяснил, лишилась ли Украина "бусификации"

Нардеп Чернев объяснил, лишилась ли Украина "бусификации"

5 декабря 2024 г. 18:21

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В Украине все еще есть случаи "бусификации". Депутаты призвали представителей Минобороны прекратить эту практику.

Об этом заявил народный депутат Егор Чернев в эфире День.LIVE в четверг, 5 декабря.

Изменил ли закон о мобилизации методы призыва людей

Как отметил Чернев, в Украине до сих пор есть случаи "бусификации". Хотя и новый закон о мобилизации должен был сделать это невозможным.

"Честно говоря, мы принимали новый закон о мобилизации для того, чтобы дать больше полномочий ТЦК и убрать их с улиц. В большей степени это сработало, потому что обновление данных предоставило больше информации ТЦК для того, чтобы они посылали повестки, а не хватали людей на улицы", — отметил народный депутат.

Чернев добавил, что состоялось немало заседаний комитета, на которых представителей Министерства обороны призвали прекратить эту практику мобилизации. По словам нардепа, для этого есть достаточно инструментов.

"Да, возможно, они (Цифры мобилизации. — Ред.) пока не покрывают всех потребностей армии, но это все равно не повод таким образом забирать людей. Есть другие инструменты и они должны ими пользоваться", — заявил Чернев.

Напомним, для решения проблем мобилизации Офис омбудсмана Украины проводит встречи с представителями ТЦК и СП. В этот процесс также привлечены правоохранители и представители общественности.

Украинские военнослужащие, впервые ушедшие в СЗЧ, могут вернуться на службу. Для этого были введены новые законодательные изменения.

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18:59 Молдове грозит чрезвычайное положение в энергетике — причины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:55 Директор Музея истории не вернулся после командировки за границу

18:51 На Одесчине село закрыли на карантин — какая опасность для людей

18:41 Синоптики предупредили о сильных осадках в Харьковской области

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18:21 Нардеп Чернев объяснил, лишилась ли Украина "бусификации"

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17:53 Сибига жестко обратился к Лаврову — эфир Вечір.LIVE

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17:09 Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда

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13:34 Военный объяснил, почему необходимо встать на учет в ТЦК

Text

13:09 Бракованные мины для ВСУ — нардеп заявила о создании комиссии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:04 Ермак встретился с командой Трампа — эфир День.LIVE

Text

12:18 Военный прокомментировал приказ Путина выбить ВСУ с Курщины

Text

08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

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01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

4 декабря 2024
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21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс