Нардеп Чернев объяснил, лишилась ли Украина "бусификации"

В Украине все еще есть случаи "бусификации". Депутаты призвали представителей Минобороны прекратить эту практику.

Об этом заявил народный депутат Егор Чернев в эфире День.LIVE в четверг, 5 декабря.

Изменил ли закон о мобилизации методы призыва людей

Как отметил Чернев, в Украине до сих пор есть случаи "бусификации". Хотя и новый закон о мобилизации должен был сделать это невозможным.

"Честно говоря, мы принимали новый закон о мобилизации для того, чтобы дать больше полномочий ТЦК и убрать их с улиц. В большей степени это сработало, потому что обновление данных предоставило больше информации ТЦК для того, чтобы они посылали повестки, а не хватали людей на улицы", — отметил народный депутат.

Чернев добавил, что состоялось немало заседаний комитета, на которых представителей Министерства обороны призвали прекратить эту практику мобилизации. По словам нардепа, для этого есть достаточно инструментов.

"Да, возможно, они (Цифры мобилизации. — Ред.) пока не покрывают всех потребностей армии, но это все равно не повод таким образом забирать людей. Есть другие инструменты и они должны ими пользоваться", — заявил Чернев.

Напомним, для решения проблем мобилизации Офис омбудсмана Украины проводит встречи с представителями ТЦК и СП. В этот процесс также привлечены правоохранители и представители общественности.

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