Нардеп Чернєв пояснив, чи позбавилась Україна "бусифікації"

В Україні все ще є випадки "бусифікації". Депутати закликали представників Міноборони припинити цю практику.

Про це заявив народний депутат Єгор Чернєв в ефірі День.LIVE у четвер, 5 грудня.

Чи змінив закон про мобілізацію методи призову людей

Як зазначив Чернєв, в Україні й досі є випадки "бусифікації". Хоча й новий закон про мобілізацію мав би їх унеможливити.

"Чесно кажучи, ми приймали новий закон про мобілізацію для того, щоб дати більше повноважень ТЦК та прибрати їх з вулиць. Більшою мірою це спрацювало, тому що оновлення даних надало більше інформації ТЦК задля того, щоб вони надсилали повістки, а не хапали людей на вулиці", — зазначив народний депутат.

Чернєв додав, що відбулось вже чимало засідань комітету, на яких представників Міністерства оборони закликали припинили цю практику мобілізації. За словами нардепа, для цього є достатньо інструментів.

"Так, можливо вони (Цифри мобілізації. — Ред.) поки не покривають всіх потреб армії, але це все одно не привід таким чином забирати людей. Є інші інструменти й вони мають ними користуватись", — заявив Чернєв.

Нагадаємо, для вирішення проблем мобілізації Офіс омбудсмана України проводить зустрічі з представниками ТЦК та СП. До цього процесу також залучені правоохоронці та представники громадськості.

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