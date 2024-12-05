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Нардеп Чернєв пояснив, чи позбавилась Україна "бусифікації"

Нардеп Чернєв пояснив, чи позбавилась Україна "бусифікації"

05 грудня 2024 р. 18:21

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17:53 Сибіга жорстко звернувся до Лаврова — ефір Вечір.LIVE

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17:09 Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

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13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

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13:09 Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

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13:04 Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

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12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

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В Україні все ще є випадки "бусифікації". Депутати закликали представників Міноборони припинити цю практику.

Про це заявив народний депутат Єгор Чернєв в ефірі День.LIVE у четвер, 5 грудня.

Чи змінив закон про мобілізацію методи призову людей

Як зазначив Чернєв, в Україні й досі є випадки "бусифікації". Хоча й новий закон про мобілізацію мав би їх унеможливити. 

"Чесно кажучи, ми приймали новий закон про мобілізацію для того, щоб дати більше повноважень ТЦК та прибрати їх з вулиць. Більшою мірою це спрацювало, тому що оновлення даних надало більше інформації ТЦК задля того, щоб вони надсилали повістки, а не хапали людей на вулиці", — зазначив народний депутат.

Чернєв додав, що відбулось вже чимало засідань комітету, на яких представників Міністерства оборони закликали припинили цю практику мобілізації. За словами нардепа, для цього є достатньо інструментів.

"Так, можливо вони (Цифри мобілізації. — Ред.) поки не покривають всіх потреб армії, але це все одно не привід таким чином забирати людей. Є інші інструменти й вони мають ними користуватись", — заявив Чернєв.

Нагадаємо, для вирішення проблем мобілізації Офіс омбудсмана України проводить зустрічі з представниками ТЦК та СП. До цього процесу також залучені правоохоронці та представники громадськості.

Українські військовослужбовці, які вперше пішли в СЗЧ, можуть повернутись на службу. Задля цього впровадили нові законодавчі зміни.

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18:23 Одеські педагоги можуть отримати доплати — які умови

18:22 Укренерго оприлюднило графіки відключень на завтра — скільки черг

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:17 Деяким українцям дадуть по 908 грн – кому та як оформити в Дії

17:58 Зеленський заборонив переводити медиків у піхоту — указ

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17:09 Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

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12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

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08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

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