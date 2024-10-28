Самые богатые главы МСЭК и выборы в Грузии — эфир Ранок.LIVE

В Украине разоблачили ряд коррупционных скандалов в областных МСЭК. Журналисты составили рейтинг чиновников по стоимости имущества.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

первый заместитель СНБО (2008-2011 гг) Степан Гавриш;

политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной;

председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

нардеп от фракции "Слуга народа" Владимир Крейденко;

политический аналитик Вячеслав Потапенко;

полковник запаса Генштаба ВСУ, военный эксперт Олег Жданов;

экономический эксперт Юрий Гаврилечко;

главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Усс.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

тысяча от Зеленского: куда начислят выплату;

рейтинг самых богатых глав МСЭК;

результаты выборов в Грузии: президент призвала выходить на протест.

Напомним, на первом месте по стоимости имущества оказалась глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа.

Также мы писали, что центральная МСЭК проверила почти 19 тысяч выводов об инвалидности.