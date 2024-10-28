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Найбагатші голови МСЕК та вибори у Грузії — ефір Ранок.LIVE

Найбагатші голови МСЕК та вибори у Грузії — ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2024 р. 08:00

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16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

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13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

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08:00 Найбагатші голови МСЕК та вибори у Грузії — ефір Ранок.LIVE

27 жовтня 2024
Text

11:03 Вибори президента США — за кого достроково голосують американці

26 жовтня 2024
Text

20:40 Нардепка прокоментувала інтенсивність українського ОПК

Text

17:55 Дерев’янко назвала найголовнішу проблему бізнесу — це не війна

Text

13:23 Попенко назвав області, які під загрозою повного блекауту

25 жовтня 2024
Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

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13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

В Україні викрили низку корупційних скандалів в обласних МСЕК. Журналісти склали рейтинг посадовців за вартістю майна.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • перший заступник РНБО (2008-2011 рр) Степан Гавриш;
  • політолог, віце-президент АЦ "Політика" Олег Лісний;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • нардеп від фракції "Слуга народу" Володимир Крейденко;
  • політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;
  • полковник запасу Генштабу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов;
  • економічний експерт Юрій Гаврилечко;
  • головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • тисяча від Зеленського: куди нарахують виплату;
  • рейтинг найбагатших голів МСЕК;
  • результати виборів у Грузії: президентка закликала виходити на протест.

Нагадаємо, на першому місці за вартістю майна опинилася голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа.

Також ми писали, що центральна МСЕК перевірила майже 19 тисяч висновків про інвалідність

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08:33 Українцям нададуть особливий вид субсидій — умови програми

08:19 Обстріли Харкова — поліція показала фото наслідків

08:15 Шовковський розповів, чому Шапаренко не зіграв з Шахтарем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:04 Росія знову атакувала енергооб'єкти на Сумщині, — ОВА

08:02 Багатодітний військовий судився з ТЦК, щоб звільнитися зі служби

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20:40 Нардепка прокоментувала інтенсивність українського ОПК

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19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

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