Найбагатші голови МСЕК та вибори у Грузії — ефір Ранок.LIVE

В Україні викрили низку корупційних скандалів в обласних МСЕК. Журналісти склали рейтинг посадовців за вартістю майна.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

перший заступник РНБО (2008-2011 рр) Степан Гавриш;

політолог, віце-президент АЦ "Політика" Олег Лісний;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

нардеп від фракції "Слуга народу" Володимир Крейденко;

політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;

полковник запасу Генштабу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов;

економічний експерт Юрій Гаврилечко;

головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

тисяча від Зеленського: куди нарахують виплату;

рейтинг найбагатших голів МСЕК;

результати виборів у Грузії: президентка закликала виходити на протест.

Нагадаємо, на першому місці за вартістю майна опинилася голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа.

Також ми писали, що центральна МСЕК перевірила майже 19 тисяч висновків про інвалідність