Нагорняк заявил о строительстве защитных сооружений для АЭС

Россия может готовить ракетные удары по ядерным объектам Украины. Поэтому государственное предприятие "Энергоатом" строит защитные сооружения для атомных электростанций.
Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире День.LIVE.
Защита энергетики
По словам нардепа, существует угроза ударов по подстанциям возле АЭС.
"Такая атака может вывести из строя энергосистему и временно парализовать работу атомных электростанций, ведь восстановление подстанций требует больших усилий", — сказал Нагорняк.
Поэтому энергетики начали строить защитные сооружения — их строительство будет продолжаться 9-16 месяцев. Часть таких конструкций уже построена на объектах "Укрэнерго".
"И там, где не построены, враг практически каждый день прицельно бьет "Шахедами", — добавил он.
Напомним, россияне нанесли удары по энергетическим объектам критической инфраструктуры в Конотопском районе Сумщины.
Кроме того, в результате удара по Херсону погибли два человека, повреждено гражданские объекты.