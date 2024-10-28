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Нагорняк заявил о строительстве защитных сооружений для АЭС

Нагорняк заявил о строительстве защитных сооружений для АЭС

28 октября 2024 г. 14:52

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18:48 Депутат объяснил, почему прокуроры и судьи берут взятки

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18:21 Нардеп ответил, как продвигается свод защиты энергообъектов

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17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

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17:00 Спикер Запорожской ОВА рассказал, как строится линия обороны

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16:45 Госпрограмма на установку электростанции — детали от нардепа

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14:52 Нагорняк заявил о строительстве защитных сооружений для АЭС

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Россия может готовить ракетные удары по ядерным объектам Украины. Поэтому государственное предприятие "Энергоатом" строит защитные сооружения для атомных электростанций.

Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире День.LIVE.

Защита энергетики

По словам нардепа, существует угроза ударов по подстанциям возле АЭС.

"Такая атака может вывести из строя энергосистему и временно парализовать работу атомных электростанций, ведь восстановление подстанций требует больших усилий", — сказал Нагорняк.

Поэтому энергетики начали строить защитные сооружения — их строительство будет продолжаться 9-16 месяцев. Часть таких конструкций уже построена на объектах "Укрэнерго".

"И там, где не построены, враг практически каждый день прицельно бьет "Шахедами", — добавил он.

Напомним, россияне нанесли удары по энергетическим объектам критической инфраструктуры в Конотопском районе Сумщины.

Кроме того, в результате удара по Херсону погибли два человека, повреждено гражданские объекты.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

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17:00 Спикер Запорожской ОВА рассказал, как строится линия обороны

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16:45 Госпрограмма на установку электростанции — детали от нардепа

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14:52 Нагорняк заявил о строительстве защитных сооружений для АЭС

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13:25 Эксперт объяснил, почему будут расти тарифы в 2025 году