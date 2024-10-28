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Нагорняк заявив про будівництво захисних споруд для АЕС

Нагорняк заявив про будівництво захисних споруд для АЕС

28 жовтня 2024 р. 14:52

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Росія може готувати ракетні удари по ядерних об'єктах України. Тому державне підприємство "Енергоатом" будує захисні споруди для атомних електростанцій.

Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі День.LIVE.

Захист енергетики

За словами нардепа, існує загроза ударів по підстанціях біля АЕС.

"Така атака може вивести з ладу енергосистему і тимчасово паралізувати роботу атомних електростанцій, адже відновлення підстанцій вимагає значних зусиль", — сказав Нагорняк.

Тому енергетики почали будувати захисні споруди — їх будівництво триватиме 9-16 місяців. Частина таких конструкцій вже збудована на об'єктах "Укренерго". 

"І там, де не збудовані, ворог практично щодня прицільно б'є "Шахедами", — додав він.

Нагадаємо, росіяни завдали ударів по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури у Конотопському районі Сумщини.

Крім того, внаслідок удару по Херсону загинули дві людини, є пошкодження цивільних об'єктів.

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14:22 У Києві підпалили два відділення "Укрпошти" — що кажуть в поліції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:21 Львівщину скує ожеледиця — синоптики вказують на небезпеку

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