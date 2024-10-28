Нагорняк заявив про будівництво захисних споруд для АЕС

Росія може готувати ракетні удари по ядерних об'єктах України. Тому державне підприємство "Енергоатом" будує захисні споруди для атомних електростанцій.
Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі День.LIVE.
Захист енергетики
За словами нардепа, існує загроза ударів по підстанціях біля АЕС.
"Така атака може вивести з ладу енергосистему і тимчасово паралізувати роботу атомних електростанцій, адже відновлення підстанцій вимагає значних зусиль", — сказав Нагорняк.
Тому енергетики почали будувати захисні споруди — їх будівництво триватиме 9-16 місяців. Частина таких конструкцій вже збудована на об'єктах "Укренерго".
"І там, де не збудовані, ворог практично щодня прицільно б'є "Шахедами", — додав він.
Нагадаємо, росіяни завдали ударів по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури у Конотопському районі Сумщини.
Крім того, внаслідок удару по Херсону загинули дві людини, є пошкодження цивільних об'єктів.