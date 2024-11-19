Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

МАГАТЭ должна обратиться в ЕС для введения санкций против "Росатома". Это поможет Украине вернуть Запорожскую АЭС. Однако пока МАГАТЭ больше на стороне России, чем Украины.

Об этом рассказал народный депутат Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE во вторник, 19 ноября.

Эффективность работы МАГАТЭ

Сергей Нагорняк выразил сомнения в эффективности присутствия представителей МАГАТЭ на украинских энергетических объектах. Он считает, что это не влияет на ракетные удары России.

"Любые такие слабые действия со стороны партнеров подталкивают Путина к агрессивным действиям. Когда мы видим, что происходят какие-то звонки с просьбой Путина перестать Украину бомбить, он это начинает делать с большей интенсивностью. Путин понимает только язык силы и ему нужно давать достойный отпор", — отметил Нагорняк.

Он также добавил, что МАГАТЭ стоило бы обратиться в Европейский Союз, чтобы ЕС и США ввели санкции против "Росатома". Он убежден, что это даст возможность Украине дипломатическим путем деоккупировать Запорожскую атомную электростанцию.

"Это то, что действительно могло бы сделать МАГАТЭ, но пока мы видим, что МАГАТЭ пока больше на территории России, чем Украины", — сказал нардеп.

Напомним, специалисты МАГАТЭ зафиксировали пролет нескольких беспилотников в нескольких километрах от Южноукраинской АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Силы обороны не захватили Курскую атомную электростанцию. Он отметил, что это не цель Украины.