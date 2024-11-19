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Нагорняк висловився про позицію МАГАТЕ у війні України та РФ

Нагорняк висловився про позицію МАГАТЕ у війні України та РФ

19 листопада 2024 р. 12:41

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12:41 Нагорняк висловився про позицію МАГАТЕ у війні України та РФ

Text

12:25 Виступ Зеленського в Європарламенті — прямий ефір Новини.LIVE

Text

10:56 Нардеп заявила, що на Київщині депутати не оформили зброю

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09:56 У Третій ОШБр назвали відмінність дронів України та Росії

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08:00 Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

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23:15 Наступного року бюджет на армію буде менше за цьогорічний

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МАГАТЕ повинна звернутись до ЄС для впровадження санкцій проти Росатому. Це допоможе Україні повернути Запорізьку АЕС. Однак наразі МАГАТЕ більше на стороні Росії, ніж України.

Про це розповів народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 19 листопада.

Ефективність роботи МАГАТЕ

Сергій Нагорняк висловив сумніви щодо ефективності присутності представників МАГАТЕ на українських енергетичних об’єктах. Він вважає, що це не впливає на ракетні удари Росії.

"Будь-які такі слабкі дії з боку партнерів підштовхують Путіна до агресивних дій. Коли ми бачимо, що відбуваються якісь дзвінки з проханням Путіна перестати Україну бомбити, він це починає робити з більшою інтенсивністю. Путін розуміє тільки мову сили і йому потрібно давати гідну відсіч", — зазначив Нагорняк.

Він також додав, що МАГАТЕ варто було б звернутись до Європейського Союзу, щоб ЄС та США ввели санкції проти "Росатому". Він переконаний, що десть можливість Україні дипломатичним шляхом деокупувати Запорізьку атомну електростанцію.

"Це те, що дійсно могло б зробити МАГАТЕ, але поки що ми бачимо, що МАГАТЕ поки що більше на території Росії, ніж України", — сказав нардеп.

Нагадаємо, фахівці МАГАТЕ зафіксували проліт кількох безпілотників за декілька кілометрів від Південноукраїнської АЕС.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Сили оборони не захопили Курську атомну електростанцію. Він зазначив, що це не є метою України.

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14:10 Зеленський пояснив, що відділяє Україну від вступу в НАТО

13:52 Чоловік намагався вивезти з України артефакт — рішення суду

13:51 В Одесі викрили грандіозну схему для ухилянтів —подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:50 Київавтодор відмовився від дешевшого підрядника з ремонту мосту

13:48 На Сумщині під завалами від обстрілу загинула матір з дітьми

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12:41 Нагорняк висловився про позицію МАГАТЕ у війні України та РФ

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12:25 Виступ Зеленського в Європарламенті — прямий ефір Новини.LIVE

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10:56 Нардеп заявила, що на Київщині депутати не оформили зброю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:56 У Третій ОШБр назвали відмінність дронів України та Росії

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08:00 Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

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23:15 Наступного року бюджет на армію буде менше за цьогорічний

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