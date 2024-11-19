Нагорняк висловився про позицію МАГАТЕ у війні України та РФ

МАГАТЕ повинна звернутись до ЄС для впровадження санкцій проти Росатому. Це допоможе Україні повернути Запорізьку АЕС. Однак наразі МАГАТЕ більше на стороні Росії, ніж України.

Про це розповів народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 19 листопада.

Ефективність роботи МАГАТЕ

Сергій Нагорняк висловив сумніви щодо ефективності присутності представників МАГАТЕ на українських енергетичних об’єктах. Він вважає, що це не впливає на ракетні удари Росії.

"Будь-які такі слабкі дії з боку партнерів підштовхують Путіна до агресивних дій. Коли ми бачимо, що відбуваються якісь дзвінки з проханням Путіна перестати Україну бомбити, він це починає робити з більшою інтенсивністю. Путін розуміє тільки мову сили і йому потрібно давати гідну відсіч", — зазначив Нагорняк.

Він також додав, що МАГАТЕ варто було б звернутись до Європейського Союзу, щоб ЄС та США ввели санкції проти "Росатому". Він переконаний, що десть можливість Україні дипломатичним шляхом деокупувати Запорізьку атомну електростанцію.

"Це те, що дійсно могло б зробити МАГАТЕ, але поки що ми бачимо, що МАГАТЕ поки що більше на території Росії, ніж України", — сказав нардеп.

Нагадаємо, фахівці МАГАТЕ зафіксували проліт кількох безпілотників за декілька кілометрів від Південноукраїнської АЕС.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Сили оборони не захопили Курську атомну електростанцію. Він зазначив, що це не є метою України.