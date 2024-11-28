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Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

28 ноября 2024 г. 13:34

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13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

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13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

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12:37 Железняк заявил, когда украинцам ждать повышения налогов

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12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Text

12:11 В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:06 Шаманов сообщил подробности ракетного удара по Киеву

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09:30 У Байдена приказали Украине мобилизовать 18-летних — Ранок.LIVE

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00:08 Кривонос назвал сумму, потраченную на некачественные мины

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17:54 Коммунальщик ответил, насколько изношен водопровод в Киеве

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На восстановление стабильной работы украинской энергосистемы уйдет несколько дней, но в некоторых регионах на это может понадобиться больше времени. К вечеру "Укрэнерго" даст предварительную оценку причиненного ущерба.

Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE в четверг, 28 ноября.

Когда восстановят энергосистему

По словам нардепа, во время массированной атаки Россия нацелилась на подстанцию "Укрэнерго". В некоторых местах защитные сооружения смогли уберечь дорогостоящее оборудование, но там, где они еще не построены, были повреждены трансформаторы большой мощности.

"Там, где защитные сооружения еще не построены, соответственно, были поражены трансформаторы большой мощности", — сказал Нагорняк.

Нардеп подчеркнул, что стабильную работу энергосистемы, вероятно, возобновят за двое-трое суток, но не во всех регионах

"К вечеру "Укрэнерго" даст предварительную оценку причиненного ущерба", — отметил он.

Ранее мы сообщали, что украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после массированной ракетно-дроновой атаки со стороны России. В результате обстрелов повреждены энергетические объекты в нескольких регионах. Во многих областях Украины действуют отключения света. Это повлияло на движение некоторых поездов. Пока они курсируют с задержкой.

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14:05 Разрушения в 14 регионах — ГСЧС ликвидирует последствия атаки

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13:59 Боец ВСУ объяснил, почему необходимо снизить возраст мобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:11 В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:06 Шаманов сообщил подробности ракетного удара по Киеву

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