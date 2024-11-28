Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

На восстановление стабильной работы украинской энергосистемы уйдет несколько дней, но в некоторых регионах на это может понадобиться больше времени. К вечеру "Укрэнерго" даст предварительную оценку причиненного ущерба.

Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE в четверг, 28 ноября.

Когда восстановят энергосистему

По словам нардепа, во время массированной атаки Россия нацелилась на подстанцию "Укрэнерго". В некоторых местах защитные сооружения смогли уберечь дорогостоящее оборудование, но там, где они еще не построены, были повреждены трансформаторы большой мощности.

"Там, где защитные сооружения еще не построены, соответственно, были поражены трансформаторы большой мощности", — сказал Нагорняк.

Нардеп подчеркнул, что стабильную работу энергосистемы, вероятно, возобновят за двое-трое суток, но не во всех регионах

"К вечеру "Укрэнерго" даст предварительную оценку причиненного ущерба", — отметил он.

Ранее мы сообщали, что украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после массированной ракетно-дроновой атаки со стороны России. В результате обстрелов повреждены энергетические объекты в нескольких регионах. Во многих областях Украины действуют отключения света. Это повлияло на движение некоторых поездов. Пока они курсируют с задержкой.