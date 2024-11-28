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Нагорняк сказав, скільки днів на відновлення енергосистеми

Нагорняк сказав, скільки днів на відновлення енергосистеми

28 листопада 2024 р. 13:34

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13:34 Нагорняк сказав, скільки днів на відновлення енергосистеми

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13:00 Масований обстріл України та позиція НАТО — ефір День.LIVE

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12:37 Железняк заявив, коли українцям чекати на підвищення податків

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12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

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12:11 У КМВА відповіли, за які кошти поставлять ялинку у Києві

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На відновлення стабільної роботи української енергосистеми потрібно кілька днів, але у деяких регіонах на це може знадобитися більше часу. До вечора "Укренерго" дасть попередню оцінку завданої шкоди.

Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 28 листопада.

Коли відновлять енергосистему

За словами нардепа, під час масованої атаки Росія націлилась на підстанції "Укренерго". У деяких місцях захисні споруди змогли вберегти дороге обладнання, але там, де вони ще не побудовані, було пошкоджено трансформатори великої потужності.

"Там, де захисні споруди ще не збудовані, відповідно, було вражено трансформатори великої потужності", — сказав Нагорняк.

Нардеп підкреслив, що стабільну роботу енергосистеми, ймовірно, відновлять за дві-три доби, але не в усіх регіонах

"До вечора "Укренерго" дасть попередню оцінку завданої шкоди", — зазначив він.

Раніше ми повідомляли, що українська енергосистема продовжує відновлюватися після масованої ракетно-дронової атаки з боку Росії. Унаслідок обстрілів пошкоджено енергетичні об’єкти в кількох регіонах. В багатьох областях України діють відключення світла. Це вплинуло на рух деяких потягів. Наразі вони курсують із затримкою.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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