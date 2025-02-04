Нагорняк назвал количество защитных сооружений на энергообъектах

За 2024 год "Укрэнерго" совместно с Агентством по восстановлению завершили строительство 70 защитных сооружений на объектах критической инфраструктуры. Сейчас продолжается возведение второй очереди и планируется третья.

Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире Вечір.LIVE во вторник, 4 февраля.

Защита критических объектов

"По состоянию на сейчас у нас уже построено более 70 защитных сооружений на объектах Укрэнерго. Каждое из них защищают трансформаторы большой мощности", — сказал Нагорняк.

Нардеп пояснил, что от таких трансформаторов зависит работа той или иной подстанции. Каждая такая подстанция в зависимости от ее правильного решения имеет в наличии таких трансформаторов от одного до пяти единиц.

Поэтому важно, чтобы один из трансформаторов был защищен на 100% и позволял подстанциям работать и передавать электроэнергию потребителям. Комментируя строительство 70 защитных сооружений Нагорняк отметил, что это минимум, который был нужен.

Напомним, сегодня в некоторых областях ввели экстренные отключения света. Причиной этого стали обстрелы врага.

Также Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня побывал на Киевской электроподстанции и предупредил о ядерной аварии в случае обстрела.