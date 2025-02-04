Нагорняк назвав кількість захисних споруд на енергооб'єктах

За 2024 рік "Укренерго" спільно з Агенством з відновлення завершили будівництво 70 захисних споруд на об'єктах критичної інфраструктури. Наразі триває зведення другої черги та планується третя.

Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 4 лютого.

Захист критичних об'єктів

"Станом на зараз у нас уже збудованих понад 70 захисних споруд на об'єктах Укренерго. Кожна з них захищають трансформатори великої потужності", — сказав Нагорняк.

Нардеп пояснив, що від таких трансформаторів залежить робота тієї чи іншої підстанції. Кожна така підстанція залежно від її правильного рішення має в наявності таких трансформаторів від одного до п'яти одиниць.

Тому важливо, аби один з трансформаторів був захищений на 100% та давав змогу підстанціям працювати і передавати електроенергію споживачам. Коментуючи будівництво 70 захисних споруд Нагорняк зауважив, що це мінімум який був потрібний.

Нагадаємо, сьогодні в деяких областях ввели екстрені відключення світла. Причиною цього стали обстріли ворога.

Також Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сьогодні побував на Київській електропідстанції та попередив про ядерну аварію у випадку обстрілу.