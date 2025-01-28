НАБУ завело производство против Умерова — эфир Ранок.LIVE

В Украине продолжаются ожесточенные бои, в частности сейчас сложная ситуация на фронте в Донецкой и Харьковской областях. Тем временем стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало производство против министра обороны Украины Рустема Умерова.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.
Эфир Ранок.LIVE 28 января
В эфире "Ранок.LIVE" ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят ситуацию на фронте в Харьковской и Донецкой областях, а также статистику о том, кто и где чаще всего требует взятки в Украине. Также в фокусе разговора будет ситуация относительно министра обороны Украины Рустема Умерова.
Гости эфира:
- Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ
- Александр Матяш, военнослужащий ВСУ
- Олег Лесной, политолог
- Игорь Рейтерович, политолог
- Ганна Малкина, доктор политических наук
- Максим Несвитайлов, политолог, эксперт-международник
- Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины
- Владимир Арешонков, нардеп от группы "Доверие"
В эфире услышите аналитику важнейших событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии
Напомним, недавно стало известно, что ВСУ вышли с юга поселка Великая Новоселка, что в Донецкой области.
Тем временем председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики в Верховной Раде Анастасия Радина сделала заявление с призывом к министру обороны Рустему Умерову пойти в отставку.