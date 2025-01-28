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НАБУ завело производство против Умерова — эфир Ранок.LIVE

НАБУ завело производство против Умерова — эфир Ранок.LIVE

28 января 2025 г. 8:00

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08:00 НАБУ завело производство против Умерова — эфир Ранок.LIVE

27 января 2025
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17:50 Залужный сделал громкое заявление о Путине, — эфир Вечір.LIVE

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14:28 В ВСУ рассказали, от какого оружия чаще всего гибнут оккупанты

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13:00 Срочное заявление Зеленского — эфир День.LIVE

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08:00 Указ Зеленского об изменениях в руководстве ВСУ — эфир Ранок.LIVE

25 января 2025
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13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

В Украине продолжаются ожесточенные бои, в частности сейчас сложная ситуация на фронте в Донецкой и Харьковской областях. Тем временем стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало производство против министра обороны Украины Рустема Умерова.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 28 января

В эфире "Ранок.LIVE" ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят ситуацию на фронте в Харьковской и Донецкой областях, а также статистику о том, кто и где чаще всего требует взятки в Украине. Также в фокусе разговора будет ситуация относительно министра обороны Украины Рустема Умерова.

Гости эфира:

  • Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ 
  • Александр Матяш, военнослужащий ВСУ
  • Олег Лесной, политолог
  • Игорь Рейтерович, политолог
  • Ганна Малкина, доктор политических наук
  • Максим Несвитайлов, политолог, эксперт-международник
  • Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины
  • Владимир Арешонков, нардеп от группы "Доверие"

В эфире услышите аналитику важнейших событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии

Напомним, недавно стало известно, что ВСУ вышли с юга поселка Великая Новоселка, что в Донецкой области.

Тем временем председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики в Верховной Раде Анастасия Радина сделала заявление с призывом к министру обороны Рустему Умерову пойти в отставку.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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