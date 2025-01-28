НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова — ефір Ранок.LIVE

В Україні тривають запеклі бої, зокрема наразі складна ситуація на фронті в Донецькій та Харківській областях. Тим часом стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України зареєструвало провадження проти міністра оборони України Рустема Умєрова.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 28 січня

В ефірі Ранок.LIVE ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять ситуацію на фронті в Харківській і Донецькій областях, а також статистику про те, хто та де найчастіше вимагає хабарі в Україні. Також у фокусі розмови буде ситуація щодо міністра оборони України Рустема Умєрова.

Гості ефіру:

Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ

Олександр Матяш, військовослужбовець ЗСУ

Олег Лісний, політолог

Ігор Рейтерович, політолог

Ганна Малкіна, докторка політичних наук

Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник

Володимир Пилипенко, заслужений юрист України

Володимир Арешонков, нардеп від групи "Довіра"

В ефірі почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ЗСУ вийшли з півдня селища Велика Новосілка, що у Донецькій області.

Тим часом голова Комітету з питань антикорупційної політики у Верховній Раді Анастасія Радіна зробила заяву із закликом до міністра оборони Рустема Умєрова піти у відставку.