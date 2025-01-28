Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова — ефір Ранок.LIVE arrow
НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова — ефір Ранок.LIVE

НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова — ефір Ранок.LIVE

28 січня 2025 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова — ефір Ранок.LIVE

27 січня 2025
Text

17:50 Залужний зробив гучну заяву щодо Путіна, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:28 У ЗСУ розповіли, від якої зброї найчастіше гинуть окупанти

Text

13:00 Термінова заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

08:00 Указ Зеленського щодо змін у керівництві ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

25 січня 2025
Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

08:00 НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова — ефір Ранок.LIVE

27 січня 2025
Text

17:50 Залужний зробив гучну заяву щодо Путіна, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:28 У ЗСУ розповіли, від якої зброї найчастіше гинуть окупанти

Text

13:00 Термінова заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

08:00 Указ Зеленського щодо змін у керівництві ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

25 січня 2025
Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

В Україні тривають запеклі бої, зокрема наразі складна ситуація на фронті в Донецькій та Харківській областях. Тим часом стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України зареєструвало провадження проти міністра оборони України Рустема Умєрова.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00. 

Ефір Ранок.LIVE 28 січня

В ефірі Ранок.LIVE ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять ситуацію на фронті в Харківській і Донецькій областях, а також статистику про те, хто та де найчастіше вимагає хабарі в Україні. Також у фокусі розмови буде ситуація щодо міністра оборони України Рустема Умєрова.

Гості ефіру: 

  • Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ 
  • Олександр Матяш, військовослужбовець ЗСУ
  • Олег Лісний, політолог
  • Ігор Рейтерович, політолог
  • Ганна Малкіна, докторка політичних наук
  • Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник
  • Володимир Пилипенко, заслужений юрист України
  • Володимир Арешонков, нардеп від групи "Довіра"

В ефірі почуєте аналітику найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ЗСУ вийшли з півдня селища Велика Новосілка, що у Донецькій області. 

Тим часом голова Комітету з питань антикорупційної політики у Верховній Раді Анастасія Радіна зробила заяву із закликом до міністра оборони Рустема Умєрова піти у відставку

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:02 Волинянина покарали в суді за порушення військового обов’язку

Text

08:00 НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова — ефір Ранок.LIVE

07:56 Росіяни атакували БпЛА Харківщину та Одесу — які наслідки

07:36 Дружина Забарного показала, як вони живуть в Англії — фото

07:25 Субсидії на комуналку — кому доведеться повернути гроші державі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:25 Яка доплата нараховується за розмінування території

07:01 Крадіжка грошей у терміналі ПриватБанку — як працюють шахраї

06:40 Нові ціни на брухт міді — вартість кольорових металів у січні

06:33 Без шансів на спадок — у кого суд може забрати майно у 2025 році

06:30 Кукурудза знову дорожчає — нові ціни на зернові у січні

08:02 Волинянина покарали в суді за порушення військового обов’язку

07:56 Росіяни атакували БпЛА Харківщину та Одесу — які наслідки

07:36 Дружина Забарного показала, як вони живуть в Англії — фото

07:25 Субсидії на комуналку — кому доведеться повернути гроші державі

07:25 Яка доплата нараховується за розмінування території

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:01 Крадіжка грошей у терміналі ПриватБанку — як працюють шахраї

06:40 Нові ціни на брухт міді — вартість кольорових металів у січні

06:33 Без шансів на спадок — у кого суд може забрати майно у 2025 році

06:30 Кукурудза знову дорожчає — нові ціни на зернові у січні

06:30 Штраф від ТЦК при відстрочці — чи можна оскаржити в суді

06:40 Нові ціни на брухт міді — вартість кольорових металів у січні

06:25 Виробництво чипів в Україні — наскільки реально та які є проблеми

05:45 Ці цифри засмутять — які мінімальні пенсії в Україні та ЄС

27 січня 2025

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

26 січня 2025

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

Text

08:00 НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова — ефір Ранок.LIVE

27 січня 2025
Text

17:50 Залужний зробив гучну заяву щодо Путіна, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:28 У ЗСУ розповіли, від якої зброї найчастіше гинуть окупанти

Text

13:00 Термінова заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

08:00 Указ Зеленського щодо змін у керівництві ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

25 січня 2025
Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку