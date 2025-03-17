На что Украина не согласится в переговорах с РФ — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE обсудим ряд актуальных тем и событий в Украине и мире. В частности будем говорить о заявлении главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, на что Украина не согласится в переговорах с Россией. По его словам, Украина никогда не признает оккупированных территорий.

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О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

Трамп обсудит с Путиным раздел украинских земель и судьбу Запорожской АЭС, — Reuters;

Трамп во вторник обсудит с Путиным прекращение войны в Украине, — Reuters;

Путин потребует от Украины "железных" гарантий в обмен на окончание войны, — Reuters;

"Россия украла еще неделю войны": Зеленский обвинил Кремль в отказе от перемирия;

Рубио рассказал о "Плане А" и "Плане Б" на пути к миру в Украине;

В США заявили, что Украине придется отказаться от территорий ради гарантий безопасности;

Макрон назвал четыре элемента европейских гарантий Украине;

Им все равно нужна "демилитаризация": в ОП оценили результаты мирных переговоров с РФ.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Валерий Дымов — руководитель ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум", политолог;

Пятрас Ауштрявичюс — литовский политик, депутат Европарламента;

Константин Батозский — политолог, директор Агентства развития Приазовья;

Иван Ступак — военный эксперт, экс-сотрудник СБУ;

Александр Савченко — экономист, финансист;

Алексей Зиньков — адвокат;

Рамиль Мамедов — советник главы начальника Бориспольской районной военной администрации.

Напомним, что министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что во время прекращения огня Украина будет определяющей стороной мониторинга этого процесса, поскольку все происходит на нашей территории. В то же время в Украине отмечают, что это могут быть и международные силы.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, сколько продлится процесс заключения перемирия.