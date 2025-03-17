На що Україна не погодиться у переговорах з РФ — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE обговоримо низку актуальних тем та подій в Україні та світі. Зокрема говоритимемо про заяву глави МЗС України Андрія Сибіги про те, на що Україна не погодиться у переговорах з Росією. За його словами, Україна ніколи не визнає окупованих територій.

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Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

Трамп обговорить із Путіним поділ українських земель і долю Запорізької АЕС, — Reuters;

Трамп у вівторок обговорить із Путіним припинення війни в Україні, — Reuters;

Путін вимагатиме від України "залізних" гарантій в обмін на закінчення війни, — Reuters;

"Росія вкрала ще тиждень війни": Зеленський звинуватив Кремль у відмові від перемир'я;

Рубіо розповів про "План А" і "План Б" на шляху до миру в Україні;

У США заявили, що Україні доведеться відмовитися від територій заради гарантій безпеки;

Макрон назвав чотири елементи європейських гарантій Україні;

Їм все одно потрібна "демілітаризація": в ОП оцінили результати мирних переговорів із РФ.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Валерій Димов — керівник ГО "Центр стратегічних комунікацій "Форум", політолог;

Пятрас Ауштрявічюс — литовський політик, депутат Європарламенту;

Костянтин Батозський — політолог, директор Агентства розвитку Приазовʼя;

Іван Ступак — військовий експерт, ексспівробітник СБУ;

Олександр Савченко — економіст, фінансист;

Олексій Зіньков — адвокат;

Раміль Мамедов — радник голови начальника Бориспільської районної військової адміністрації.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що під час припинення вогню Україна буде визначальною стороною моніторингу цього процесу, оскільки все відбувається на нашій території. Водночас в Україні наголошують, що це можуть бути й міжнародні сили.

Раніше Президент України Володимир Зеленський пояснив, скільки триватиме процес укладання перемирʼя.