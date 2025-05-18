На инаугурацию Папы собрались тысячи людей — прямой эфир

В Ватикане 18 мая проходит торжественная инаугурация Папы Римского Льва XIV. На церемонию съехались тысячи верующих из разных уголков мира.

Торжественную церемонию смотрите в эфире Новини.LIVE.

Инаугурация Папы Римского

Как известно, в церемонии принимают участие религиозные лидеры со всего мира, дипломаты, паломники и тысячи верующих, которые съехались из разных уголков планеты. На инаугурацию Папы приехал также Президент Украины Владимир Зеленский. Вечером 17 мая он уже прибыл в Рим.

Напомним, ранее Папе передали картину в честь погибшего защитника Украины. Понтифик поддержал нашу страну и заверил, что Святой Престол и в дальнейшем будет поддерживать все усилия, направленные на сопровождение украинского народа во время войны.

Также Лев XIV предлагает Ватикан для переговоров Украины и РФ. Инициатива прозвучала после провального саммита в Стамбуле.