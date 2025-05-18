На інавгурацію Папи зібралися тисячі людей — прямий ефір

У Ватикані 18 травня відбувається урочиста інавгурація Папи Римського Лева XIV. На церемонію з'їхалися тисячі вірян з різних куточків світу.

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Інавгурація Папи Римського

Як відомо, в церемонії беруть участь релігійні лідери з усього світу, дипломати, прочани та тисячі вірян, які з'їхалися з різних куточків планети. На інавгурацію Папи також приїхав Президент України Володимир Зеленський. Ввечері 17 травня він вже прибув до Риму.

Нагадаємо, раніше Папі передали картину на честь загиблого захисника України. Понтифік підтримав нашу країну та запевнив, що Святий Престол і надалі підтримуватиме всі зусилля, спрямовані на супровід українського народу в час війни.

Також Лев XIV пропонує Ватикан для переговорів України і РФ. Ініціатива пролунала після провального саміту в Стамбулі.