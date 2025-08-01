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Муниципальная охрана Киева за миллиард — эфир Наша справа

Муниципальная охрана Киева за миллиард — эфир Наша справа

1 августа 2025 г. 21:00

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Коммунальная организация "Муниципальная охрана", которая должна была защищать коммунальные объекты и помогать ветеранам, все чаще появляется в скандальных историях. Что на самом деле происходит за кулисами "Муниципальной охраны" разбиралась редакция проекта журналистских расследований "Наша справа".

Детали расследования по "Муниципальной охране" Киева смотрите в новом выпуске проекта Новини.LIVE "Наша Справа" в 21:00.

О чем новый выпуск "Наша справа"

Коммунальная организация "Муниципальная охрана", которая создавалась для трудоустройства ветеранов, отвечает за безопасность коммунальных объектов Киева и патрулирует столичные парки. Содержание этой организации киевлянам в этом году обойдется в почти миллиард гривен. Однако, ни большое финансирование, ни красивая форма, ни громкие лозунги не предотвращают скандалы и грязные истории вокруг них.

В конце 2021 года руководителем "Муниципальной охраны" стал Сергей Чернышев, который ранее возглавлял Никитовский районный отдел полиции Горловки. После его прихода в организации начали происходить изменения. Некоторые сотрудники начали заявлять о невыплате заработных плат, сфабрикованные внутренние расследования, репрессии в отношении работников и тому подобное.

Более того, как отмечают Андрей Витренко, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и Олег Симороз, общественный активист, ветеран, "Муниципальная охрана" причастна к охране сомнительных заведений. В центр скандала попал столичный стриптиз клуб Tootsie Gentlemen's club, где якобы неоднократно появлялись муниципалы. Это заведение размещено в доме мэра столицы Виталия Кличко.

Итак, в новом выпуске проекта "Наша справа" будут обсуждать следующие вопросы:

  • Как "Муниципальная охрана" перечисляет миллионы в качестве благотворительных взносов своим же волонтерам;
  • Каким образом Киевсовет способствует муниципалам на рынке охранных услуг;
  • Почему антимонопольный комитет уже второй раз рекомендовал Киевскому горсовету прекратить действия, содержащие признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

Напомним, что недавно депутат Андрей Витренко заявил, что Киевский городской совет уже несколько месяцев фактически не работает.

Ранее Витренко заявлял, что все назначения, увольнения и контроль над работниками Киевской городской государственной администрации осуществляет лично мэр города Виталий Кличко.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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