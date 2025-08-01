Муніципальна охорона Києва за мільярд — ефір Наша справа

Комунальна організація "Муніципальна охорона", яка мала захищати комунальні об'єкти та допомагати ветеранам, дедалі частіше з’являється в скандальних історіях. Що насправді відбувається за лаштунками "Муніципальної охорони" розбиралась редакція проєкту журналістських розслідувань "Наша Справа".

Деталі розслідування щодо "Муніципальної охорони" Києва дивіться в новому випуску проєкту Новини.LIVE "Наша Справа" о 21:00.

Про що новий випуск "Наша справа"

Комунальна організація "Муніципальна охорона", яка створювалась для працевлаштування ветеранів, відповідає за безпеку комунальних об’єктів Києва та патрулює столичні парки. Утримання цієї організації киянам цьогоріч обійдеться в майже мільярд гривень. Однак, ні велике фінансування, ні красива форма, ні гучні лозунги не запобігають скандалам та брудним історіям навколо них.

Наприкінці 2021 року керівником "Муніципальна охорона" став Сергій Чернишев, який раніше очолював Микитівський районний відділ поліції Горлівки. Після його приходу в організації почали відбуватись зміни. Деякі співробітники почали заявлять про невиплати заробітних плат, сфабриковані внутрішні розслідування, репресії щодо працівників тощо.

Ба більше, як зазначають Андрій Вітренко, голова постійної комісії Київради з питань бюджету та Олег Симороз, громадський активіст, ветеран, "Муніципальна охорона" причетна до охорони сумнівних закладів. В центр скандалу потрапив столичний стриптиз клуб Tootsie Gentlemen's club, де нібито неодноразово з’являлись муніципали. Цей заклад розміщений в будинку мера столиці Віталія Кличка.

Отже, у новому випуску проєкту "Наша справа" обговорюватимуть наступні питання:

Як "Муніципальна охорона" перераховує мільйони як благодійні внески своїм же волонтерам;

Яким чином Київрада сприяє муніципалам на ринку охоронних послуг;

Чому антимонопольний комітет вже вдруге рекомендував Київській міськраді припинити дії, що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Нагадаємо, що нещодавно депутат Андрій Вітренко заявив, що Київська міська рада вже кілька місяців фактично не працює.

Раніше Вітренко заявляв, що усі призначення, звільнення і контроль над працівниками Київської міської державної адміністрації здійснює особисто мер міста Віталій Кличко.